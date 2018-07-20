陳曉東未開唱 先暖身

給人時尚形象的陳曉東，在鏡頭前搭配造型展現絕佳肢體律動，穿GUCCI蜜蜂刺繡西裝外套9萬7600元、金色領片襯衫2萬2900元、格紋羊毛長褲3萬7600元、星星刺繡領帶8100元、GUCCI皮革印花休閒鞋價格店洽。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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GUCCI Ophidia雙G Logo郵差包，5萬9000元。（GUCCI提供）
GUCCI New Ace Gucci織帶裝飾運動鞋，2萬3700元。（GUCCI提供）
GUCCI Logo棒球帽，1萬7900元。（GUCCI提供）
陳曉東將於下周在台北開唱，他擺出動感俏皮姿態，提前為個唱暖身，穿GUCCI Logo緹花針織夾克6萬2400元、圖騰刺繡牛仔褲3萬7800元、黑色馬銜鍊皮鞋價格店洽，背Gucci Print肩背包6萬3200元。（JOJ PHOTO攝）
GUCCI Gucci Print條紋抽繩後背包，5萬6900元。（GUCCI提供）

香港歌手陳曉東本月28日將於台北南港展覽館舉辦大型個唱，身為太空迷的他，將世界巡演命名為「PLANET XT」，欲將歌迷們帶進屬於自己的小宇宙。對於事隔10餘年後再度來台開唱，他透露每次聽到〈心有獨鍾〉、〈比我幸福〉、〈不想睡〉時，都會想到台灣歌迷，除了準備好國語經典歌曲外，還會有更多動感演出。

事必躬親但非控制狂

多了娛樂公司老闆頭銜的他，此次參與了不少演唱會的籌備及幕後製作工作，凡事均事必躬親，並直說已經適應前製期的種種協商過程。當被問到處理太多瑣事是否會有崩潰的感覺時，他笑答：「不讓我處理我才會崩潰。」但他也澄清自己絕非控制狂，「我沒有control（控制）別人，每個人都要control自己，我會勸你要規畫自己的人生。」

陳曉東表示，相信每個人都需要各司其職，像是演唱會舞台上的華麗裝束，即全權交予造型師打理。自稱喜歡嘗試新事物的他，坦言唯獨比較會拒絕偏向女性化的穿著，其餘則不太會有意見，還逗趣補充：「我就是希望我的鞋沒那麼鬆，不要跳舞的時候被踢走。」

GUCCI早秋拼貼復古

私下偏好休閒感穿著的他，換上GUCCI 2018早秋服飾，於鏡頭前展現絕佳律動。而品牌創意總監Alessandro Michele，也藉著拼湊復古花紋及標誌演繹自身獨特折衷主義，隨著運動風、書卷氣的重疊混音下，穿出情歌王子的獨特節奏。

(中國時報)

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