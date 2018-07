藍鈞天 表情難掩得意

2018年07月20日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

2. ZENITH真力時新款表Defy Zero G鈦金屬腕表,搭藍色鱷魚皮表帶,329萬4000元。(ZENITH提供)

藍鈞天佩戴ZENITH真力時新款表Defy Zero G腕表,展現「時尚F4」的成熟魅力。(ZENITH提供)

瑞士鐘表品牌真力時(ZENITH)在今年3月Basel表展發表Defy Zero G腕表,以改良式陀螺儀抵抗地心引力的效果甚至比陀飛輪還要好,震驚了表壇。ZENITH昨日在寶鴻堂發表這款Defy Zero G腕表,邀請「時尚F4」之一的藍鈞天搶先試戴,一身帥氣合身西裝搭配要價逾300萬元的Defy Zero G腕表,難掩得意。

時尚F4 歲月增添智慧

最近新版「流星花園」開播,中國大陸小鮮肉組成的「F4」人氣爆棚,身為現實人生的「熟男版F4」,藍鈞天展現與年輕世代不同的氣度和視野。他笑說:「歷經結婚生子後,有了更深的人生體悟,對戲劇表演和個人事業都是加分,這都是歷經歲月才有的大智慧!」

玩表也是一樣,藍鈞天年輕時挑選腕表多半只看外觀,但現在會把焦點放在工藝和製表技術上,例如ZENITH的Defy Zero G腕表,抵抗地心引力的技術比起陀飛輪還要優秀,讓他很感興趣,花了很多時間鑽研了解、玩味再三。

藍鈞天對腕表的喜愛和好品味,也影響2歲的女兒,女兒不僅會偷穿媽媽的高跟鞋,還會把他收藏的手表拿出來戴,而且是把好幾只手表掛滿小手,讓他又好氣又好笑。

ZENITH新表今起展出

全新登場的ZENITH Defy Zero G腕表搭載El Primero 8812S型手上鍊機芯,零件高達324個,光是陀螺儀重力控製模組就有139個零件,是高精密工藝技術的結晶,表盤採用藍寶石水晶,並採用前後雙鏤空的設計,讓陀螺儀的運轉美態一覽無遺,ZENITH全系列新表將在7月20日至27日於寶鴻堂台北旗艦店展出,歡迎鐘表愛好者前往玩賞。

(中國時報)