RV秋冬翻玩方型扣飾

Roger Vivier彩色水鑽裝飾晚宴包，價格店洽。（Roger Vivier提供）

友善列印
中國時報
報導
Roger Vivier流蘇方扣鍊帶包，價格店洽。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier水鑽扣飾瑪莉珍鞋，4萬4200元。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier豹紋Wild Kiss圖騰踝靴，以脣印組成豹紋，5萬1000元。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier拼貼長靴，價格店洽。（Roger Vivier提供）
深受貴婦喜愛的法國精品Roger Vivier，打造優雅又兼具氣勢的時尚風情，模特兒手拿Roger Vivier Viv’Cabes手提肩背包，11萬8600元。（盧禕祺攝）

深受貴婦喜愛的法國精品Roger Vivier（RV），秋冬新品的設計靈感來自時尚傳奇教主黛安娜佛里蘭Diana Vreeland，以奢華品味的絲絨、流蘇，以及帶有摩洛哥異國風情的彩色寶石鑲嵌，打造優雅又兼具氣勢的時尚風情，貴氣逼人。

方型扣飾向來是RV的經典元素，今年金色結繩取代方型金屬扣飾，結合流蘇裝飾在絲絨晚宴包上，柔化了扣飾的陽剛味，更添奢華貴氣；此外，鑲滿水鑽的扣飾也出現在帥氣的軍靴上，強烈的衝突對比與反差，令人玩味；時下流行的水桶包也巧妙融入方型扣飾，除了裝飾在包面上，也出現在皮革肩帶上，充滿青春時尚。

RV的法式幽默還不僅於此，例如狂野的Wild Kiss豹紋包，其實豹紋是以脣印組成，讓人忍俊不住。以北非摩洛哥民俗風為主題的Barocco系列，以手工將彩色寶石一顆顆縫在絲絨晚宴包和絲絨鞋上，五彩寶石斑斕絢麗、更添貴氣。

Roger Vivier先生在1959年設計的Choc內彎鞋跟，也於今年秋冬重現時尚圈，完美的內彎弧度可讓鞋子看起來更加輕盈，也讓女人的腳型顯得更加小巧纖細，展現腿部優美線條。

(中國時報)

藍鈞天 表情難掩得意 LONGCHAMP螢光毛怪包 全台10個

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。