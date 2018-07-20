RV秋冬翻玩方型扣飾

2018年07月20日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

Roger Vivier流蘇方扣鍊帶包，價格店洽。（Roger Vivier提供）

Roger Vivier水鑽扣飾瑪莉珍鞋，4萬4200元。（Roger Vivier提供）

Roger Vivier豹紋Wild Kiss圖騰踝靴，以脣印組成豹紋，5萬1000元。（Roger Vivier提供）

Roger Vivier拼貼長靴，價格店洽。（Roger Vivier提供）

深受貴婦喜愛的法國精品Roger Vivier，打造優雅又兼具氣勢的時尚風情，模特兒手拿Roger Vivier Viv’Cabes手提肩背包，11萬8600元。（盧禕祺攝）

深受貴婦喜愛的法國精品Roger Vivier（RV），秋冬新品的設計靈感來自時尚傳奇教主黛安娜佛里蘭Diana Vreeland，以奢華品味的絲絨、流蘇，以及帶有摩洛哥異國風情的彩色寶石鑲嵌，打造優雅又兼具氣勢的時尚風情，貴氣逼人。

方型扣飾向來是RV的經典元素，今年金色結繩取代方型金屬扣飾，結合流蘇裝飾在絲絨晚宴包上，柔化了扣飾的陽剛味，更添奢華貴氣；此外，鑲滿水鑽的扣飾也出現在帥氣的軍靴上，強烈的衝突對比與反差，令人玩味；時下流行的水桶包也巧妙融入方型扣飾，除了裝飾在包面上，也出現在皮革肩帶上，充滿青春時尚。

RV的法式幽默還不僅於此，例如狂野的Wild Kiss豹紋包，其實豹紋是以脣印組成，讓人忍俊不住。以北非摩洛哥民俗風為主題的Barocco系列，以手工將彩色寶石一顆顆縫在絲絨晚宴包和絲絨鞋上，五彩寶石斑斕絢麗、更添貴氣。

Roger Vivier先生在1959年設計的Choc內彎鞋跟，也於今年秋冬重現時尚圈，完美的內彎弧度可讓鞋子看起來更加輕盈，也讓女人的腳型顯得更加小巧纖細，展現腿部優美線條。

(中國時報)