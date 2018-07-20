清爽無負擔 氣泡水賣到翻

1 7-11日本北海道夕張哈蜜瓜汽水，濃郁的哈密瓜味搭配碳酸氣泡，59元。（7-11提供）2 7-11韓國西瓜風味蘇打汽水，搭配近期最夯的西瓜口味，獨特的包裝一眼就吸引眾人目光，42元。（7-11提供）3 OK超商Crystal Valley礦沛氣泡水，單瓶特價19元，8月初上架。（OK提供）4 7-11 HONEY B蜂蜜氣泡飲，使用100%純天然澳洲的蜂蜜，搭配碳酸汽水，微甜的蜂蜜氣味在口感中散發出溫厚滋味，39元。（7-11提供）

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中國時報
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進入盛夏，超商飲料、啤酒、冰品買氣都明顯提升，其中氣泡水在第1季銷量更較去年成長2成，成為夏季購買主選；除清爽沒負擔外，近期新品包裝上也多了時尚感，好喝又好拍，深受女性族群喜愛。

超商調查，台灣本土的氣泡水，在今年夏季銷量成長5成，客層落在25至35歲的上班族，其中也觀察到，女生在減肥時期，對於一般礦泉水較不感興趣，反而偏愛口感喝起來特別，又不具熱量的氣泡水，而對於國外品牌的氣泡水也相當買單，在新品促銷下，願意嘗鮮的機率高。

7-11飲料2件1元起抽

7-11延續氣泡水與水果酒風潮，獨家引進7款碳酸水果飲料，包括「日本北海道夕張哈蜜瓜汽水」、「日本Pokka紀州梅蘇打汽水」、「韓國西瓜風味蘇打汽水」、「日本SKAL藍色蘇打乳酸飲」、「HONEY B蜂蜜氣泡飲」等。至8月14日止，只要購買18元上飲料任2件，即可參加抽獎活動，獎項包括1元~89折共6種優惠。

OK飲料2件抽1折起優惠

OK超商表示，氣泡水銷量較去年成長15%，品項數也較去年多一半，除了原味氣泡水外，也有風味氣泡水的引進，增加消費者選擇性，如本土泰山的Cheers Body氣泡補給飲料，訴求有效補水，舒緩疲勞，目前也有任兩件1折起抽獎。

(中國時報)

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