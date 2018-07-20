清爽無負擔 氣泡水賣到翻

2018年07月20日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

進入盛夏，超商飲料、啤酒、冰品買氣都明顯提升，其中氣泡水在第1季銷量更較去年成長2成，成為夏季購買主選；除清爽沒負擔外，近期新品包裝上也多了時尚感，好喝又好拍，深受女性族群喜愛。

超商調查，台灣本土的氣泡水，在今年夏季銷量成長5成，客層落在25至35歲的上班族，其中也觀察到，女生在減肥時期，對於一般礦泉水較不感興趣，反而偏愛口感喝起來特別，又不具熱量的氣泡水，而對於國外品牌的氣泡水也相當買單，在新品促銷下，願意嘗鮮的機率高。

7-11飲料2件1元起抽

7-11延續氣泡水與水果酒風潮，獨家引進7款碳酸水果飲料，包括「日本北海道夕張哈蜜瓜汽水」、「日本Pokka紀州梅蘇打汽水」、「韓國西瓜風味蘇打汽水」、「日本SKAL藍色蘇打乳酸飲」、「HONEY B蜂蜜氣泡飲」等。至8月14日止，只要購買18元上飲料任2件，即可參加抽獎活動，獎項包括1元~89折共6種優惠。

OK飲料2件抽1折起優惠

OK超商表示，氣泡水銷量較去年成長15%，品項數也較去年多一半，除了原味氣泡水外，也有風味氣泡水的引進，增加消費者選擇性，如本土泰山的Cheers Body氣泡補給飲料，訴求有效補水，舒緩疲勞，目前也有任兩件1折起抽獎。

(中國時報)