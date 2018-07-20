2018年07月20日 04:10 中國時報 杯緣子

這幾個月台灣出版圈真是大師雲集，讓杯緣子開心到忘了跟大家報告近況。先是5月有全球銷售破2億本的美國懸疑小說家丹布朗來台灣宣傳新書，還跑去圓山飯店的密道裡溜滑梯；向來很愛台灣的日本漫畫家弘兼憲史又來台取材畫「《島耕作》台灣篇」，想把立法院「椅子飛來飛去」畫到漫畫裡。

6月則有韓國職場漫畫《未生》作者尹胎鎬來台，首度接受台灣媒體專訪，才知道他童年經歷過光州事件，特別關心社會，用漫畫描繪社會現實。還有經過一年多的籌備，去年過世的台灣漫畫家鄭問的250張手繪原稿終於在故宮展出。

杯緣子很幸運在鄭問展開幕那天看展，見到很多不斷努力創作的台灣漫畫家，每個人看到原稿眼睛都發亮。鄭問在連載時期的前後兩位漫畫編輯也現場討論起30年前怎麼處理漫畫對白，無論是用描圖紙或賽璐璐片，在電腦繪圖的時代，都是值得記上一筆的台灣漫畫發展軌跡。

說真的，即使是對鄭問作品不熟的人，也推薦去看看這位讓日本漫畫編輯都認為「風格難以模仿」的漫畫異才。因為只要仔細看作品，就會明白他真的是一個富有實驗精神和開創性格的創作者。他不因為畫的是漫畫，就侷限自己只能用沾水筆和網點，除了用毛筆將水墨寫意的風格融入漫畫，連塑膠袋、砂土、樹脂、牙刷都能拿來當作畫畫的材料。

而且鄭問的實驗可不是為了炫技，是為了呈現他想要的特定效果。例如杯緣子很喜歡鄭問畫的「潰爛王小像」（絕對不是因為潰爛王在漫畫裡很帥的緣故），潰爛王的臉孔是用寫實的西洋畫法，走路時的身體姿態和衣服的擺動，卻是用流動的水墨呈現動態感，看起來真的就像是見到潰爛王從遠處向自己走來似的。

看著鄭問在每周、每兩周一回連載的緊迫時間壓力下，還願意這麼努力實驗漫畫創作的各種可能性，杯緣子真的是打從心底佩服。漫畫到底算不算是藝術，其實到目前都還有許多辯論，但無論如何，鄭問對創作的用心和努力，讓作品呈現他獨特的藝術性與哲思，真的是值得所有人效法的精神。

所以杯緣子覺得，當大家在說「克羅埃西亞400萬人、冰島33萬人都能踢世界盃足球賽，台灣為什麼不行」的時候，也別忘了台灣這塊文化歷史豐富多元的土地上，也實實在在的孕育出了許多不同領域替台灣打世界盃的大師們。

(中國時報)