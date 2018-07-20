2018年07月20日 04:10 中國時報 生命劇場 作者／李喬 出版社／印刻出版

長生殿作者／石德華出版社／三民書局三民書局提供

說書人和他的閱讀處方箋作者／米凱爾．烏拉斯譯者／賴亭卉、周桂音出版社／商周出版商周出版提供

人與自然，最終是否能夠和平共存呢？ 台灣文學重要的前輩作家──李喬，苦心孤詣為現代人疏離自然的種種作為，提出深沉的警醒與指引。《生命劇場》裡搬演的不僅只是「人」的觀點，老樟樹、老茄冬、藍鵲、山豬、鯉魚、鱸鰻……等，大自然中形形色色充滿生命力的植物、動物，全都躍上舞台為讀者們展示自然生命的多元與多彩。 閒居在苗栗鄉間的退休教員莊秋潭與詹信林，賦閒鄉居的生活裡仍不時受到人世的紛擾牽動著；無故失蹤的女婿導致女兒中年失婚，小兒子的亞斯伯格傾向和未來依靠，甚至是家鄉水源的保衛戰……不僅在兩位老人的生活裡盪起波瀾，也冥冥牽引著天地間的萬象生命。 誰說只有人有想法、情感、欲望？作者以最細膩的筆觸，道出百口生靈的幽微內心。

■長生殿

作者／石德華

出版社／三民書局

2010年底，石德華版的《長生殿》已寫了三萬字，她的丈夫卻在此時離世。痛失摯愛的石德華，在自序中回憶那時的心情：「（我）無法做任何事，只能讀佛法，我有太多疑問需要求解，關於這場人生，佛法為我解答的是今生與去來。」

直到丈夫周年忌日之後，石德華突然想起，「我要用他的風格過我的餘生，那麼，怎可以忘記他的這句話：『人身上有一樣才華，是很不容易的。』他一生都在成全我的文字書寫。」

她重新翻出塵封已久的《長生殿》，重新閱讀，重新感受，最後完成這部十二萬字的巨作。

唐明皇與楊貴妃的愛情故事千百年來有各式文學演繹，楊貴妃的形象也迭經變遷；石德華融合自己的生命經驗，以戲劇性小說筆法、多重虛實人物視角，賦予清初洪昇版《長生殿》全新面貌，也藉此見證自己與丈夫今生的恩情，永續的情緣。

■說書人和他的閱讀處方箋

作者／米凱爾．烏拉斯

譯者／賴亭卉、周桂音

出版社／商周出版

羅曼．羅蘭說，「我們從來都不是在閱讀書本，而是透過書本閱讀自己。」

「回去讀個兩章，明早再打電話給我！」這是「書目治療師」阿雷的口頭禪，愛書成痴的他，專門開立書單來撫慰人心，無論是毀容的青少年、足球明星、名表銷售員，他都能找到一本書，藉此走進他們的心裡，翻轉他們的人生。

本書生動描繪讀者閱讀法國書目治療師阿雷所開的處方書後，照見自己的處境，跳脫負面情緒，並帶著愉悅和希望，勇敢面對自身的難題。台大圖資系教授陳書梅推薦指出，善用書目療法，選擇適合的素材來進行療癒閱讀，能幫助自己走出生命的低潮。

(中國時報)