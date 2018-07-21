鐵路改建陳抗 烽火燒全台

2018年07月21日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 林和生 、 廖素慧 、 盧金足 、呂筱蟬／綜合報導 、呂筱蟬／綜合報導

鐵路高架化工程經常強徵民產，民眾拉布條抗議，屏東縣議員蔣月惠（箭頭指）也在其中。

全台鐵路改建爭議

屏東縣議員蔣月惠咬警事件，讓人民對政府鐵腕施行鐵路改建工程迫遷的不滿檯面化，引發的陳抗怒火，早已一路從北燒到南！

蔣月惠咬警肇因不滿屏東縣政府鐵路高架化拆屋、挺身阻擋而來，全台目光都放在一夕爆紅的蔣月惠身上，然而這起事件背後凸顯的，卻是台灣頭到台灣尾、由北到南皆可見的鐵路高架或地下化，人民安身立命的家遭政府強行徵收、拆除，為求生存而引爆抗爭怒火。

最早的一把怒火，是桃園市升格前的縣府決議進行鐵路高架化，受影響居民2010年成立「桃園市地鐵促進協會」四處陳抗，直到鄭文燦當選升格後首任桃園市長，採納鐵路地下化意見後，促進會2016年起才不再抗爭。

打通聯通道 不惜拆掉整棟大樓

分2階段推動的台中市鐵路高架化，也爆發打通聯通道要拆「大智慧學苑」大樓，在2014、2015年引發多起抗爭，最後在內政部今年5月決議「保留，查明後再議」才平息爭議。

民間抗爭長達6年的南鐵東移案，是台南爭取數十年的重大建設，但卻因牽涉323戶民宅面臨拆除命運，反拆遷戶自2012年起組成「反南鐵東移自救會」，6年來抗爭不休。

賴清德時任台南市長任內，多次舉辦說明會與拆遷戶溝通，卻場場不歡而散，甚至上演推擠、濺血等衝突戲碼，還有聲援學生向賴清德下跪，政大教授徐世榮甚至痛批賴清德比劉政鴻可惡。

南鐵地下化成為賴清德口中最重大也最艱巨的市政難題，自救會成員還跑到賴的新北萬里老家撒冥紙，經數年激烈抗爭，隨著多數拆遷戶同意入住南鐵照顧住宅，才使戰火略減，今年初賴揆回台南視察照顧住宅，以「痛苦會過去，美麗會留下」為南鐵案做註解。

南鐵地下化 流血衝突風波不斷

本月初，因嘉義市鐵路高架預定將車輛調度場，南移至嘉義縣水上鄉北回地區一帶，約23公頃土地恐被徵收，農民擔憂將無田可種，拉起布條展開抗爭。嘉縣議員王啟澧已揚言若26日的第2場公聽會上未獲善意回應，鄉親不排除下一波抗爭。

屏東縣府配合台灣最南端的屏潮鐵路高架化工程，計畫拓寬鄰近屏東車站光復路、建民路及公勇路段，其中，公勇路21戶民宅已有14戶同意，其中11戶在1年內已拆遷完畢，警方16日清晨部署拆除，引來不同意戶驚恐，縣議員蔣月惠到場聲援，情急咬警與道歉痛哭遭痛批襲警、作秀，直到從政故事曝光，風向180度轉變，瞬間成為全台最紅縣議員，此事件也使反鐵高工程戰火燒向台灣尾。

(中國時報)