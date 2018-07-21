滑手機嗆法官 潑漆青年出庭囂張

228慈湖潑漆案20日首度開庭審理，涉案青年在桃園地院前說明訴求時，遭噴黃漆。（蔡依珍攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

昨日驚傳中正紀念堂銅象遭獨派青年潑漆，下午228慈湖潑漆案20日首度在桃園地院開庭，同一批人馬出庭，除否認不法，主張是言論自由，還要蔣「中國人滾回中國入土為安」、主張陵寢「不是墳墓」，並認為桃園地院沒有管轄權與審判權，還在法庭內拍照、滑手機、喝飲料、披上抗議白布條，囂張行徑，讓法警頻頻搖頭。

獨派撒潑 蔣公銅像又被染紅

10位獨派青年今年228紀念日闖進大溪慈湖陵寢，朝蔣公靈柩、遺像潑紅漆，遭桃檢依公然侮辱墳墓和公眾紀念處所、毀損罪嫌起訴，昨日首次開庭。10人中的李嘉宇、陳俞璋因上午先到自由廣場潑漆遭逮未出庭。

全程說台語 擾亂人別確認

餘8位獨派青年下午在開庭前，就先在桃園地院前舉白布條抗議，結果與統促團體在場外爆發激烈衝突，場面一度混亂，直至警方制止；進入地院開庭，審判長、桃園地院法官許自瑋詢問8人個資時，其中5人全程說台語，把住址中正路稱「臭頭路」，甚至以農曆日期回答生日，讓法官當庭比對國曆，加上多以律師事務所做聯絡地址，光人別確認就花掉逾半小時。

楊侒橙還把場外抗議的紅字白布條當棉被披上身喊「冷」，法官制止郭潤庭用手機卻遭嗆：「卷證這麼多我哪背得起來！」王騰葦也說：「我是台灣人，為何要來受中華民國法審理，莫名其妙！」周維理則以帝王陵寢本身就是破壞民主美觀，潑漆是藝術的展現、把台灣推向國際。

披抗議布條 法警頻頻搖頭

律師團以台灣主權未定論，提出桃園地院沒有管轄權和審判權爭點，要求停止訴訟、聲請大法官釋憲，解除憲法爭議後再進入審判程序，也提出陵寢所有權究竟屬於國防部還是蔣家後代、質疑合法告訴權，並以蔣家人都說恢復很好、現在也再度對外開放，主張潑漆沒有達「不堪使用」、不構成毀損罪、應「最大限度保障言論自由」，更以墳墓應入土才算，質疑政府違反殯葬管理條例的土地使用分區。

律師團也聲請調查，請風管處慈湖園區說明靈柩內是否有屍體、遺骨，由促轉會解釋陵寢是否為要移除的威權象徵，及228事件基金會澄清蔣介石要不要為228事件負責等。

(中國時報)

中正紀念堂轉型草案 文化部年底提出
新聞透視－獨派再三鬧事 當家的請正視

鐵路改建陳抗 烽火燒全台 摩鐵內勒殺女友 載屍趴趴走

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。