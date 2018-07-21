滑手機嗆法官 潑漆青年出庭囂張

2018年07月21日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

昨日驚傳中正紀念堂銅象遭獨派青年潑漆，下午228慈湖潑漆案20日首度在桃園地院開庭，同一批人馬出庭，除否認不法，主張是言論自由，還要蔣「中國人滾回中國入土為安」、主張陵寢「不是墳墓」，並認為桃園地院沒有管轄權與審判權，還在法庭內拍照、滑手機、喝飲料、披上抗議白布條，囂張行徑，讓法警頻頻搖頭。

10位獨派青年今年228紀念日闖進大溪慈湖陵寢，朝蔣公靈柩、遺像潑紅漆，遭桃檢依公然侮辱墳墓和公眾紀念處所、毀損罪嫌起訴，昨日首次開庭。10人中的李嘉宇、陳俞璋因上午先到自由廣場潑漆遭逮未出庭。

全程說台語 擾亂人別確認

餘8位獨派青年下午在開庭前，就先在桃園地院前舉白布條抗議，結果與統促團體在場外爆發激烈衝突，場面一度混亂，直至警方制止；進入地院開庭，審判長、桃園地院法官許自瑋詢問8人個資時，其中5人全程說台語，把住址中正路稱「臭頭路」，甚至以農曆日期回答生日，讓法官當庭比對國曆，加上多以律師事務所做聯絡地址，光人別確認就花掉逾半小時。

楊侒橙還把場外抗議的紅字白布條當棉被披上身喊「冷」，法官制止郭潤庭用手機卻遭嗆：「卷證這麼多我哪背得起來！」王騰葦也說：「我是台灣人，為何要來受中華民國法審理，莫名其妙！」周維理則以帝王陵寢本身就是破壞民主美觀，潑漆是藝術的展現、把台灣推向國際。

披抗議布條 法警頻頻搖頭

律師團以台灣主權未定論，提出桃園地院沒有管轄權和審判權爭點，要求停止訴訟、聲請大法官釋憲，解除憲法爭議後再進入審判程序，也提出陵寢所有權究竟屬於國防部還是蔣家後代、質疑合法告訴權，並以蔣家人都說恢復很好、現在也再度對外開放，主張潑漆沒有達「不堪使用」、不構成毀損罪、應「最大限度保障言論自由」，更以墳墓應入土才算，質疑政府違反殯葬管理條例的土地使用分區。

律師團也聲請調查，請風管處慈湖園區說明靈柩內是否有屍體、遺骨，由促轉會解釋陵寢是否為要移除的威權象徵，及228事件基金會澄清蔣介石要不要為228事件負責等。

(中國時報)