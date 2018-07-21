批人幣重貶 川普恐掀貨幣戰

2018年07月21日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

中國外匯交易中心公布人民幣對美元匯率中間價，較前一交易日下調605個基點，報6.7671，單日降幅創2015年8月來最大。圖為山西太原一銀行工作人員正在清點貨幣。（中新社）

美國總統川普19日公開批評聯邦準備理事會升息政策，打破了長期以來白宮迴避評論貨幣政策的傳統，引發外界對總統是否干涉聯準會貨幣政策獨立性的爭議。川普更直指大陸人民貶值「像石頭一樣墜落」，令人懷疑川普是否繼關稅戰之後，又要進行貨幣戰。

人民幣續貶 3個月已逾8％

川普當天接受美國財經媒體CNBC專訪時，對聯準會升息的做法表示不滿。他認為，歐盟和等經濟體維持寬鬆貨幣政策，導致歐元等貨幣貶值而美元升值，使美國在國際貿易中居「劣勢」。他說：「人民幣像石頭一樣墜落」，人民幣貶值和強勢美元對美國不利。川普20日又推文稱：「中國和歐盟一直在操縱貨幣，壓低利率…美國則調升利率，以致美元一天比一天強勁，這奪走了我們強大的競爭優勢。」

川普就人民幣貶值公開評論幾小時後，中國人民銀行（央行）20日下調人民幣兌美元中間價，人行將美元兌人民幣中間價定在6.7671元，下調幅度為0.9％，降幅創逾兩年來最大。離岸人民幣匯率已貶破6.8大關。

受陸美貿易戰及兩國貨幣政策分化影響，人民幣兌美元近來大幅走貶，過去3個月來已重貶逾8％，且尚未出現底部訊號。雖然大陸央行官員表示不會把人民幣貶值作為貿易戰武器，但外匯市場的波動似乎讓川普按捺不住。

捍衛獨立 Fed升息機率高

市場人士認為，只要大陸未出現資本外逃跡象，大陸央行就有可能容忍人民幣貶值，除非川普願意恢復貿易談判。大陸財經媒體《證券時報》分析，一旦人民幣跌勢過猛，如跌破7.0等重要關口，大陸央行勢必出手。

川普強調，他雖然不高興，但仍會放手讓聯準會推行他們認為最好的政策。白宮隨後發表聲明，指總統對利率的看法眾所周知，其上述言論只是重申長久以來的立場，總統尊重聯準會的獨立性，並未干預其決策。

分析人士指出，川普批評聯準會升息的言論可能適得其反，因為聯準會將被迫透過升息來捍衛自身獨立性，今年9月再次升息的機率進一步提高。

川普放狠話 陸產品全課稅

聯準會主席鮑爾本周出席美國國會聽證會時表示，由於美國經濟穩健擴張，因此貨幣政策將維持緩步升息的基調。聯準會上月宣布將聯邦基金利率目標區間上調到1.75％至2％水平，這是今年以來第二次升息，預估今年還會再升息兩次。

川普受訪時還表示，若有需要，他打算對所有進口到美國的大陸產品課徵關稅。他說：「我準備把數字拉高到5000億美元。」這個數字相當於2017年大陸輸往美國產品的總額（確切數字為5055億美元）。同年美國輸出到大陸的產品金額為1299億美元。

(中國時報)