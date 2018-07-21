人幣坐雲霄飛車 台幣貶至16月新低

2018年07月21日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣金融市場昨上演股、匯不同調的戲碼，台股盤中勁揚百點，有蓄勢挑戰1萬1千點大關，但新台幣兌美元匯率卻在外資現金股利匯出，以及人民幣跌破6.8元的關卡壓力下，新台幣匯率爆量下殺，終場以30.716元作收，貶值8.4分，創下近16個月新低。

人民幣兌美元匯率近來如坐雲霄飛車般向下，中國人民銀行 (PBOC) 昨連續第7個交易日下修人民幣中間價，下調605個基點，降幅為近2年來最大；消息一出，人民幣匯率應聲大跌，一度貶破6.81元；這也引發美國總統川普批評，「人民幣像石頭一樣墜落」。

此時，人民幣如戲劇般的演變，市場人士透露，大型銀行於昨美元兌人民幣貶至6.81元之際，入場拋售美元，直到人民幣跌幅收斂後才停止動作；人民幣因而回漲0.1%，收復 6.80 關口，離岸人民幣現報 6.7949。

國泰證期研究部分析師蔡明翰指出，人民幣貶破新低，身為亞洲貨幣的指標，也牽動新台幣的走勢；外匯交易員預估，新台幣這波貶勢恐怕沒這麼快結束，最快於下周就可以見到30.8元的價位，且朝31元的方向邁進。

據統計，近1星期以來，亞幣重挫最深的正是人民幣、達1.31%，其次是印尼盾、韓元，新台幣貶值比率約0.52%、居於亞幣中間位置，僅避險需求的日圓獨強。

匯銀人士預測，大陸干預人民幣走勢不會太久，不排除接下來看到7字頭的可能；財經部落客Joe表示，只要陸美貿易戰沒有停火的跡象，中、長期來看，大陸官方將「放任」人民幣持續朝貶值的方向邁進，目的是不甩美國貿易制裁、「弱化」關稅壁壘，更簡單來說，人民幣貶值10%，讓出口貿易商藉由匯率變化、拿回10%利潤，以降低貿易戰的衝擊。

蔡明翰表示，礙於亞洲匯率風險仍高，新台幣仍有貶值疑慮，幸好全球經濟基本面未走弱，建議投資人持股續抱、但不加碼的態度來操作。

(中國時報)