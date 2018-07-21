外銷訂單翻黑 經濟信心創33月新低

2018年07月21日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

國泰金控昨公布7月國民經濟信心調查，受到消費意願轉弱、貿易戰避險意識上升，民眾經濟信心已連續第5個月下降，其中，影響民眾經濟信心調查結果的因素之一，即民眾對未來半年的景氣樂觀度已跌到負樂觀值32.7，創近33個月以來新低。

另外，經濟部統計處20日公布6月外銷訂單統計數字，貿易戰陰影下，科技產業訂單成長減緩，導致整體外銷訂單年減0.1%。

國泰金表示，整體來看，民眾對經濟信心持續下降，就業市場也轉趨保守，加上年金改革等不利因素，消費意願更謹慎了。

值得注意的是，受陸美貿易戰紛擾、新興市場資金外流影響，國泰金控經濟研究處協理陳欽奇表示，這次調查發現民眾對股市樂觀情緒與風險偏好態度皆明顯受挫，股市樂觀指數走降至負26.6，風險偏好指數也明顯轉趨保守，大幅滑落至負12.5，來到近17個月新低。

台股這次堪稱史上最久萬點行情；國泰金時事調查進一步問及民眾對股市看法時，雖然多數受訪者認為下半年台股將介於9500點至1萬1千點間震盪，但仍有約2成民眾預估，台股可能跌破9000點。

中央大學台經中心日前公布6月消費者信心指數(CCI)調查為83.82，同樣也呈現連續好幾個月下滑，影響指數的6項指標全數下降，其中又以「未來半年投資股票時機」指標下降最大，較上月下降幅度達4.5點；台經中心研究員吳大任分析，台灣經濟相當仰賴出口，美國總統川普不斷放話，陸美貿易戰增添民眾心中不確定感，對股市造成負面影響。

(中國時報)