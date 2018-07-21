FBI稱陸才是美最大威脅

友善列印
中國時報
／綜合報導

在美國主流媒體熱炒川普總統「失言」風波之際，聯邦調查局（FBI）局長瑞伊18日強調，雖然俄需積極應對，但大陸才是美國最大和最令人擔憂的威脅。

瑞伊18日在阿斯本安全論壇上回答有關中國大陸作為對手的提問時表示，他之所以這麼說，是因為中國傾舉國之力，透過傳統和非傳統的情報蒐集方式，以人力和網路駭客進行商業間諜以及傳統間諜活動。

瑞伊強調，FBI在美國所有50個州的每一個州，都有可追溯到中國大陸的經濟間諜案調查，涉及所有方面，包括從愛荷華州的玉米種子到麻薩諸塞州的風力渦輪機。因此美國不能低估中國間諜案的數量、普遍性及重大性。

美國商業內幕雜誌網站19日報導說，美國貿易代表辦公室2017年的報告，指責大陸以各種方式盜取美國的知識產權和商業機密，令美每年損失達6000億美元。

瑞伊還表示，中國正努力使自己成為「世界上唯一主導的超級大國和唯一主導的經濟強國」。他說，陸正試圖取代美國的角色，因此，中國的威脅是長期的，針對幾乎所有行業和美國社會的所有角落，涉及學術、研發、農業到高科技。

瑞伊說，在充滿分歧的美國，讓各界對中國威脅形成共識，是他擔任FBI局長10個月來工作重點之一。他看到不同政府部門和國會已經有共識，開始意識到問題。他表示，希望美國能夠更認真對待中國威脅。

商業內幕雜誌指出，這並非外界首次談及中國對美國的干預威脅大於俄羅斯。今年早些時候，曾負責祕密調查中國在澳大利亞政治影響力的加諾特在美國眾議院軍事委員會作證時表示，俄羅斯傾向於「集中和猛烈攻擊」，而中國的行動更為漸進。

(中國時報)

外銷訂單翻黑 經濟信心創33月新… G20登場 美財長將再批陸經濟侵略

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。