FBI稱陸才是美最大威脅

2018年07月21日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

在美國主流媒體熱炒川普總統「失言」風波之際，聯邦調查局（FBI）局長瑞伊18日強調，雖然俄需積極應對，但大陸才是美國最大和最令人擔憂的威脅。

瑞伊18日在阿斯本安全論壇上回答有關中國大陸作為對手的提問時表示，他之所以這麼說，是因為中國傾舉國之力，透過傳統和非傳統的情報蒐集方式，以人力和網路駭客進行商業間諜以及傳統間諜活動。

瑞伊強調，FBI在美國所有50個州的每一個州，都有可追溯到中國大陸的經濟間諜案調查，涉及所有方面，包括從愛荷華州的玉米種子到麻薩諸塞州的風力渦輪機。因此美國不能低估中國間諜案的數量、普遍性及重大性。

美國商業內幕雜誌網站19日報導說，美國貿易代表辦公室2017年的報告，指責大陸以各種方式盜取美國的知識產權和商業機密，令美每年損失達6000億美元。

瑞伊還表示，中國正努力使自己成為「世界上唯一主導的超級大國和唯一主導的經濟強國」。他說，陸正試圖取代美國的角色，因此，中國的威脅是長期的，針對幾乎所有行業和美國社會的所有角落，涉及學術、研發、農業到高科技。

瑞伊說，在充滿分歧的美國，讓各界對中國威脅形成共識，是他擔任FBI局長10個月來工作重點之一。他看到不同政府部門和國會已經有共識，開始意識到問題。他表示，希望美國能夠更認真對待中國威脅。

商業內幕雜誌指出，這並非外界首次談及中國對美國的干預威脅大於俄羅斯。今年早些時候，曾負責祕密調查中國在澳大利亞政治影響力的加諾特在美國眾議院軍事委員會作證時表示，俄羅斯傾向於「集中和猛烈攻擊」，而中國的行動更為漸進。

(中國時報)