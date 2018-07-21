G20登場 美財長將再批陸經濟侵略

2018年07月21日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

二十國集團（G20）財長和央行總裁會議本周末將在阿根廷登場。這也是陸美互課340億美元商品關稅開啟貿易戰之後，雙方官員首次正式碰面。美國財長穆努欽料將再次譴責大陸的「經濟侵略行為」。

美國財政部一位高官表示，穆努欽將在會議框架下一個七國集團（G7）代表參加的討論會上，談及大陸及其經濟侵略，並譴責大陸「悖離市場經濟規則」的作為，包括為企業提供補貼和出口信貸等等。這場會議陸方不會出席。

此外，穆努欽20至21日將與法國、德國、加拿大、日本、南韓、義大利和墨西哥等國代表舉行會外多邊會談，但未安排與大陸代表見面。美財政部解釋稱，由於財長已與大陸進行過實質接觸，沒必要再舉辦正式的雙邊會談。

G20舉行前夕，美汽車業發出反對政府徵汽車關稅的聲浪。在19日美國國會舉行的聽證會上，多位代表直言，這樣會使汽車價格上漲、進口零件變貴、也會招致盟國報復。汽車製造聯盟代表湯瑪斯女士說，「我們不同意對汽車、卡車和相關零件徵稅，並蒐集2200份來自同業相同的看法。據我們所知，只有3個組織同意課稅。」

美國去年各種車輛進口總額高達192兆美元、零件143兆美元。這與先前29兆美元的鋼稅、23兆美元的鋁稅，還有對中國課徵340億美元比起來，規模更大更驚人。加上98％的車輛來自美國盟友，像是歐盟、加拿大、日本、墨西哥和南韓。一旦實施汽車關稅，勢必引起強烈反彈。

國際貨幣基金（IMF）總裁拉嘉德18日在該組織網站撰文建議，各國政策制定者可以利用這次會議，終結「以牙還牙」的自我毀滅性關稅措施。她警告，貿易衝突中所有國家都會受傷，「但美國可能承受更大傷害，因為美國對全球貿易將遭受報復措施的衝擊」。

(中國時報)