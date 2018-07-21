新聞透視－昔日擋拆大埔 今日升大官

2018年07月21日 04:10 中國時報 朱真楷

前瞻軌道建設將逐年推動，全台很多地方都可能成為未爆彈。圖為去年嘉義市鐵路高架化臨時軌道動土，民眾高掛反對布條表達訴求。（本報資料照片）

屏東縣政府執行公勇路拓寬拆遷，因縣議員蔣月惠驚天一哭，成全國焦點。這起事件，除要檢視縣府是否強拆，更須深思，當年那群高舉土地正義、炮轟政府的社運團體怎不見了？

尤其，就在蔣月惠「咬警察」赴警局致歉當天，蔡總統正率閣員出席大埔張藥房動土重建。面對既諷刺又錯亂現象，卻不見社運團體聲援公勇路拆遷案。令人不禁要問，台灣社運是否已走向窮途末路？

蔡政府收編 掃除反動能量

2016年民進黨執政前，因警覺馬政府執政8年，從野草莓、大埔、文林苑、洪仲丘到太陽花學運，政權一再因社運衝撞而受創。因此，「擒賊先擒王」，蔡英文從不分區立委鋪排、到內閣成員挑選，清晰可見「以夷制夷」吸納式戰術思維，確實讓風起雲湧的社運偃旗息鼓。

透過收編，掃除反動能量，其心可議，但從權力邏輯看，確屬高招。反過來看，社運之所以被稱「政府防腐劑」，就因本質是挑戰主流體制，透過衝撞讓政策研擬更接地氣；透過衝突，得以爭取與公部門談條件機會，讓訴求化為政策。

價值大崩解 淪政客遮羞布

可悲的是，被蔡政府延攬的社運精英，無論將菜價失衡推給假新聞的農產悍將陳吉仲、對農地違規蓋工廠合法化監督無力的農陣大將蔡培慧，還是投下深澳燃煤廠關鍵一票的反煤大將詹順貴，進入體制後不是任人擺布，就是臉書為文，假裝還有理想。

政黨目的是執政，社運的目標是實踐價值。但當社運人士大舉入朝，進入體制後不僅被收編，連價值初衷都弱化顛覆；一旦昔日政府防腐劑淪政客遮羞布，台灣社運無疑將面臨史無前例的大崩解。

當年「農陣」以反對馬政府推「農村再生條例」做為運動開端，隨後再以「反苗栗大埔事件」打響名號，北農總經理吳音寧就是當時「農陣」重要成員。當年他們喊出最有名的口號是「今日拆大埔，明日拆政府」；而當這群街頭精英不再重拾「衝撞體制」精神時，就別怕被人笑是「昔日擋拆大埔、今日就升大官」。

(中國時報)