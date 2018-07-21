民眾嗆路過縣府 潘臉書被灌爆

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中國時報
／屏東報導

屏東縣議員蔣月惠聲援公勇路道路拓寬工程牴觸戶咬傷女警，引爆全台關注，不少人將矛頭指向縣府，不滿發言更灌爆縣長潘孟安及警局臉書，且發起「路過」縣府表達不滿，網友一針見血說，「拆同意戶幹嘛派那麼多警察，是不是有什麼黑心盤算？」

為此，屏東縣長潘孟安昨親上火線強調：「沒有強拆，從去年公告拆除那一刻，最高原則就是同意才能拆遷！」

屏縣府20日上午緊急開記者會滅火，縣府祕書長邱黃肇崇表示，整起道路拓寬案是配合鐵路高架及都市發展需要，從民國99年即辦理變更都市計畫審議，歷經21次會議討論、上百專家把關，期間討論過3條路線，才選擇影響戶數最少、爭議最小路線進行施工。

縣府106年8月公告拆除後，持續與住戶展開溝通協調，在21牴觸戶中有14戶同意配合搬遷，11戶今年3月前已陸續拆除，剩3同意戶在確定搬離後排定7月16日拆除，「怎會是強拆？」

擔心說明不詳盡，縣府罕見一日2次記者會，下午由縣長潘孟安親上火線，針對凌晨5點拂曉出擊，他解釋說，為維護交通及施工安全，5點是相關前置作業部署，實際拆除時間是8點半，「執行工務不是當小偷，這些都有蒐證畫面可查」。

針對蔣月惠在臉書質疑他收取好處，縣府對此寄出存證信函，潘孟安表示，從政20多年不能踩的紅線就是品格與操守，整起工程經費3.47億元中，僅2700多萬元用在拓寬工程，剩餘3.2億元全是土地徵收及補償金，都編制預算書經縣議會通過，全程透明。

風波持續發酵，原本6戶抵觸戶已送同意書，卻在16日當天收回，其中1戶屋主透露，曾找過民意代表，原對整起拆遷案不抱希望，直到找到蔣月惠陪他們北上、到縣府陳情，終於讓整起事件露出曙光。

不同意拆遷的徐姓住戶強調，政府補償金偏低，很難重新另地生活，如今決定拒絕縣府拆房子，用行動跟議員站一起。曾發動滅頂行動的張仁吉也號召網友，預計8月在縣府前發動遊行抗議，讓拆遷再添變數。

(中國時報)

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