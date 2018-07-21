危機處理不及格 引來怒火回燒

2018年07月21日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣議員蔣月惠因公勇路拆遷案，從咬傷女警到警局失控大哭，究其後原因都是為力挺弱勢而起，網路聲浪從一面倒撻伐，一夕180度翻轉到與蔣站在同一陣線，這把火也燒到執行拆遷的屏東縣政府。縣府原有充裕時間出面解釋整起事件，卻把精力浪費在寄存證信函及要求蔣月惠刪除臉書貼文，危機處理能力顯然不及格。

蔣月惠為照顧羅騰園院生，而辭去原本私校會計工作，在路邊擺攤義賣，更為領取選舉補助款照顧弱勢而入政壇，歷經4次選舉才成功當選議員。她在議會殿堂上，質詢地下工廠、眷村拆遷、恆春轉運站與大大小小環保議題，處處劍指縣長潘孟安及行政團隊。

非典型質詢方式，多次與官員言語交鋒，在議員同事及縣府眼中，都被視為「難溝通」的異類，但以民意為靠山身分，眾人也只能尊重。

此次拆遷案，蔣月惠帶頭抗爭擦槍走火，更脫序演出咬傷女警手臂，警局大動作開記者會捍衛公權力，加上網友搧風點火，看似可將這誤闖政治叢林的小白兔徹底打趴，不少人隔山觀虎鬥，等著好戲連載。

縣府此時針對爭議，有近1天時間可對外解釋拆遷案正當性，說明先拆同意戶，再與不同意戶溝通，卻只針對蔣月惠在臉書發文質疑縣長收好處一事，寄出存證信函要求刪文，坐讓蔣月惠從政之路與理念被釐清，反讓怒火回燒縣府，且一發不可收拾。

對比之前縣府官員稽查民進黨籍議員丈夫經營的養雞場，遭嗆「依你ㄟＸＸ（台語男性下體）啦！」縣府未主動替公務員出面抱不平，這次處理方式顯有雲泥之別，這場危機處理政治學，縣府官員看來得重修。

(中國時報)