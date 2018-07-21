忘了張藥房剛重建...綠委聲援潘孟安

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中國時報
／台北報導

屏東縣議員蔣月惠為了抗議縣府強力執法拆除民宅，一夕爆紅，也使得屏東公勇路拓寬工程成為全國關注焦點。民進黨不分區立委周春米昨天在臉書上為屏東縣政府發聲，指「本次工程目前已拆除的，都是同意戶；目前還沒同意的，都沒有拆除，所以沒有強拆這回事。」

國民黨立委許淑華指出，前幾天蔡英文總統才去了大埔張藥房，肯定居住正義的問題，結果民進黨執政的屏東縣也發生強力拆除民宅，實在很諷刺，也希望民進黨不要因為不同縣市，而採用不同標準。

周春米屬民進黨新潮流系背景，曾任屏東地方法院、高雄地方法院法官，2001年轉任律師；過去曾力挺潘孟安參選屏東縣長，並擔任訴訟代理人。2016年因為潘孟安推薦，擔任不分區立委，專注於司法委員會，平日作風低調，這次跳上火線聲援屏東縣政府，頗有「報恩」的意味。

周春米表示，本次工程抵觸戶計有21戶，其中14戶是同意拆遷的，他們均在106年7月就請領了徵收與補償費，其中的11戶已在去年拆除，另外的3戶就是7月16日上午拆除的，所以當天上午拆除的就是已請領徵收與補償費用的3戶。

周春米表示，7月16日的新聞報導就有提及，不知為何網路還是瘋傳屏縣府強拆民宅，下標還是下強拆民宅，真的覺得茫然！

周春米又說，至於那不同意拆遷的7戶，有6戶本來也簽了同意書，但後來有些變化，就撤回了他們的意思，不管撤回效果如何，但畢竟這7戶目前都無拆除的行為或事實，「不知為何大家會連結成沒有同意就強拆的輿論控訴，也是讓我茫然！」

(中國時報)

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