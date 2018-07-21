人物側寫－女阿甘蔣月惠 寫好遺書拚公義

蔣月惠義賣月曆為籌措羅騰園經費，她的一生幾乎都為院生而活。（林和生攝）

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中國時報

近幾年在屏東有關古蹟拆除、工廠設立引起的抗爭，蔣月惠幾乎無役不與，但也因此得罪不少人，她比喻自己是「走在鋼索上的人」，早寫好遺書力抗不公不義。

拉著小提琴、義賣衛生紙，這是蔣月惠的日常，屏東市人不陌生。她坦言，政治從不在自己人生選項，當初看上每票30元選舉補助能為「羅騰園肢體殘障護理之家」帶來額外收入，才毅然參選，堅持不設競選總部、不發選舉文宣，靠非典型策略，誤打誤撞進入屏東縣議會。

熟知她的友人透露，蔣一生幾乎都為羅騰園的院生而活，但受不景氣影響，加上有人認為她當選議員，院生不需再接受外界援助，反讓她募款更艱辛。

當選議員後拿到近7萬元月薪，扣除勞健保、4000元紅白帖費用，只留4000元當生活費，其餘6萬元全捐羅騰園。她說，以前規畫保險金每月約1萬多，日子還過得去。

雖頂著議員光環，她仍做著政治人物不關心的事。為1間皮革工廠偷排廢水，不分日夜拿著保特瓶在大排採樣，1年逾340天監控，終於抓到惡行證據移走工廠。

包括高樹鄉刀鋸工廠設立、墾丁轉運站、縣立游泳池拆除，加上這次拆遷民宅，不管是不是自己選區，她都堅持到現場與民眾同陣線，也知因此得罪不少既得利益者，她甚至先寫好遺書交家人，置個人生死於度外。

開著破舊且貼著膠帶的老車，認識她的人開玩笑說：「幫助弱勢結果自己變成弱勢，蔣月惠應是台灣政治史上第一人。」但也因她的憨直，讓外界認為不可能的請託案件，都能在「女阿甘」的橫衝直撞下變成可能。

蔣月惠昨接連參加多個政論節目，全台都對她投以佩服眼光；她則將榮耀歸上帝，也感謝被咬的女警，成就她被世人所見。參加中天談話性節目時她說，「絕不會選縣長，因我要言論自由！」只有如此，才能更落實公平正義。看來，全台颳起的「蔣月惠旋風」，還未完待續。

(中國時報)

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