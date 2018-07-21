新聞透視－丁佛系競選 難敵網路狂潮

2018年07月21日 04:10 中國時報 楊佳穎

隨著年底選戰逼近，國民黨近日正式成立縣市長聯合選舉官網，並發起挺台灣果農的「水果挑戰」，由國民黨台北市長參選人丁守中擔任第一棒，看得出在替曝光度低迷的丁守中擔心。「佛系」上身的他，雖頻喊會加強、久了大家就能看到別的魅力，但已被提名近3個月，民調從領先到落後，選戰思維大有問題。

丁議題操作 不見亮點

在綠白分裂的情況下，丁守中一度民調站穩4成以上，領先兩位主要對手，燃起藍軍收復北市的希望；沒想到，近日一份最新民調顯示，現任台北市長柯文哲已有43.4％支持度，領先丁守中的31.8％，且柯丁差距已拉開11.6個百分點。

雖然綠白分裂、台北是藍營優勢選區，但丁守中至今未見亮眼論述或政策，只是一路勤走基層，宣稱要找回基本盤，實際上卻毫無議題操作能力，遭譏「佛系競選」。

且面對媒體詢問如何給人記憶點、提升個人魅力，丁只能笑笑說，未來會將「各方面的丁守中呈現出來、大家久了就會知道有另外的魅力」；從「冷到爆」的回應來看，令人絲毫沒有期待，亦或者早已黔驢技窮。

柯一日幕僚 掀起風潮

與擅長網路操作的柯文哲相較，丁守中支持者顯然普遍年齡較高。眼見柯大玩「一日幕僚」、網軍傾巢而出，還以「學姐」掀起風潮，網路支持度扶搖直上；丁守中卻只是跟風喊，「我們有學妹」，甚至無法預告有怎樣的「學妹」。事實上，也沒人期待丁守中的「學妹」究竟有什麼亮點，只會讓人譏笑「東施效顰」，總是落後柯文哲的網路操作。

在白、綠、藍三強角逐局面，丁守中原本有望坐收漁翁之利，若能打出「專業度」形象，不僅能拉攏泛藍族群及中間選民、讓藍營支持者投得服氣，更能與柯文哲做出區別，成為選民另一種選擇。

然而，丁顯然未能認清自己的品牌定位，在媒體發聲權也屈居被動角色，掀不起新話題，未來面對柯的網路狂潮，恐只會繼續失血。

增強攻擊力 丁應主動

眼看競選期已經過了一半，「皇帝不急急死太監」，有多年選戰經驗的前北部立委直言，丁應該要想辦法活潑起來、增強攻擊力，雖然國民黨的候選人較為溫文儒雅，丁也是學者出身，但「打仗還是要展現戰鬥力」。

這名立委也舉例，高雄選情比台北艱困，但參選人韓國瑜玩得很活潑、攻擊力道強，令人感覺有希望，想陪打這一仗，而丁也應參考韓國瑜作法，開始進入「正常攻擊模式」。

(中國時報)