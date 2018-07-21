「跑基層花太多時間」 丁改打策略戰

2018年07月21日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 楊佳穎、／台北報導

根據最近的一份民調，若台北市長選舉為姚文智、丁守中、柯文哲3人對決，姚支持度為8.9％、丁31.8％、柯43.4％，柯、丁差距已拉開到11.6個百分點。對此，丁守中昨日表示，在國民黨提名後，各方說要跑基層，花掉太多時間，他會回到過去「打策略」，有信心回到當初的支持度。

丁守中昨日赴仁愛扶輪社演講，對於年底選戰柯文哲一直居於上風，連身兼姚文智總幹事的民進黨祕書長洪耀福都坦言，丁守中、姚文智「兩個都蠻弱化」；丁受訪時回擊，洪耀福管姚文智弱化就可以了，「這是他失職」。

媒體追問未來會如何強化？丁守中則笑說，大家可以放心，自己曾是4家媒體社論主筆，「要講的議題太多了」，只是這段時間被分神，要去跑國民黨基層、看里長占去太多時間。他還強調，大家接下來可以看看，「丁守中要打議題的話是很強的」。

至於姚文智質疑國民黨八德大樓疑為不當黨產，丁守中卻利用八德大樓從事選舉；丁也回酸「很歡迎姚文智來打我」，但身為一位參選人應更搞清楚狀況，靶心要瞄準一點，自己從來沒說中央黨部是競選總部。

另一方面，對於柯文哲的競選辦公室遭踢爆違法使用，丁守中也說「很諷刺」，若柯文哲這幾年能夠認真面對台灣青年創業或新創產業的問題與困境，真正去聽聽大家的心聲，從法律面或政策面加以輔導，掃除業者經營的障礙，如今也就不會面臨如此窘境。

他進一步批評，柯文哲「網紅」當得很風光、點讚很多，大家都說他的聲量很大，但「柯文哲越紅，台北市越黑」，沒有把精力放在提升城市競爭力、掃除新創產業障礙上，台北的數位新創產業就不會有未來；這城市不需要搶曝光的作秀市長，而需要一個認真面對各種困境、願意做事的市長。

雖然台北市長選舉藍綠白三陣營都推出人選，但曾預言丁守中即便得到國民黨提名，擊敗柯P的機會小於零的工研院前主任杜紫宸卻頗為無奈地表示，在國民黨內初選，丁曾經4次爭取提名失敗，姚文智至少也有兩次被唾棄的紀錄，論丁、姚兩人的能力和人品到底夠不夠格當市長，其實已被內部多次「檢驗退貨」過。

對於3人競逐的局面，杜紫宸說，台北市民真的只能在 「景春」（挑剩下的）和柯文哲間做個選擇，那只好選後者了。

(中國時報)