競選辦公室違規 柯喊冤嘆受害

2018年07月21日 04:10 中國時報 張潼 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲租用「小樹屋」當競選辦公室，被議員踢爆違反土地使用分區管制規定，柯文哲20日不但喊冤「我也是受害者」，還稱法令不合時宜，但北市商業處昨認定違規並發函由都發局裁處，業者2個月內若未改善，將分階段開罰6萬至30萬元。

議員踢爆柯文哲位在敦化北路巷弄內的競選辦公室，違反《台北市土地使用分區管制條例》，商業處前天到場現勘，發現業者提供辦公室、會議室出租，認定為不動產租賃業，確定違反規定，已發函都發局裁處。

都發局表示，「小樹屋」共同工作空間使用分區為第3種住宅，不動產租賃業使用為有條件開放，又因鄰近6米道路，依規定一般事務所只能設在1樓，但柯辦設在4樓，待收到商業處認定結果後，將行文要求業者限期2個月改善，逾期未改善將先開罰6萬元，再不改善最高可罰30萬元。

柯文哲昨無奈表示，「競選辦公室被抄了，一定要換位置」；對於競選辦公室違規租用，要不要向市民道歉，他感嘆說：「我也是受害者！」

國民黨新北市長參選人侯友宜深陷文化大學大群館宿舍風波，北市府認定大群館違反土地使用分區管制條例，柯文哲說，從侯友宜到他的例子，至少表示市府執法嚴正、公平，但也顯示法律不切實際，他主張應把不合時宜的法令做個整理、把問題列下來。

柯文哲強調，那個地方（指柯辦）已使用30多年，以前也相安無事，「表示台灣的法律大有問題，好像每一個人都在犯罪狀態，不選舉沒事，一選舉就被檢舉出問題。」

「小樹屋」負責人張雲淞在臉書PO文表示，對此事件造成柯文哲團隊的困擾致歉，目前將先停止該處營業，待市府通知後會盡全力配合改善。

但他也說，這次遭遇的問題應非個案，共享經濟打破許多產業既有樣貌，但法規還未與時俱進，仍需公私單位合力面對。

(中國時報)