不當黨產作為混居型社宅

2018年07月21日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台北市長參選人姚文智日前提出以公有建物改建、公辦都更作為「混居型社會住宅」，解決青年居住問題；姚昨提出第3種方法，就是以「不當黨產」作為混居型社宅使用。姚文智也說，國民黨台北市長參選人丁守中的競選總部位於不當黨產八德大樓，丁守中須說明清楚何時要遷出，與不當黨產劃清界線。

姚文智指出，前總統馬英九日前因「三中案」遭起訴，黨產會也說明可能會在半年內祭出處分，目前台北市內有多處疑不當黨產的標的，例如八德大樓、劍潭青年中心、婦聯會總部及中影、中廣名下建物，不少都位於精華地段，未來若收歸國有，可以協調作為混居型社會住宅、青年創業空間或公托、長照等公益用途。

姚文智說，黨產會已經作出處分，認定中投公司是國民黨附隨組織，應將所有股份收歸國有，中投公司擁有的八德大樓自然也要收歸國有；「丁守中怎麼好意思用不當黨產選舉，把競選總部設在該處？」姚文智要丁守中不要迴避，說明何時要遷出，另尋別的辦公室。

對於民進黨祕書長洪耀福提及丁守中、姚文智「都滿弱化」。姚文智表示，他在想什麼是「弱化」理由，跟幕僚討論後發現，是因為團隊少了一個「學姐」，會努力尋找學姐、學妹、更多年輕人加入選舉。姚文智說，團隊與洪耀福每周都有密集會議調整選舉節奏，會在中央援助下，與議員按照節奏滾動式檢討，努力爭取市民支持。

(中國時報)