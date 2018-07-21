新聞透視－加害人還是被害人 柯說了算

2018年07月21日 04:10 中國時報 張潼

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子家族持有的「大群館」，租給文化大學當宿舍，被北市府認定違規，身為主管機關的台北市長柯文哲更公開批侯友宜「遊走法律邊緣」、「很會鑽法律漏洞」；豈料，當柯文哲也被踢爆競選辦公室有同樣問題後，一改當初打侯的嘴臉，頓時從「加害者」搖身一變成了「受害者」，還說法令不合時宜，兩套標準莫甚於此。

大群館引發爭議，究其原因，連北市都發局長林洲民都坦言，是因過去政府行政怠惰。簡單來說，根據土地使用分區管制條例和建築管理規範，大群館所在地可分租給學生使用，但又昱公司必須以集合住宅方式直接出租給學生，不能又昱與文大簽約後，由文大以學生宿舍方式租給學生，只是過去雖曾公安檢查，但主管單位怠惰、沒發現，形成「過去可以、現在不行」的狀況。

在白綠聯手下，這樣的狀況花了至少1個月時間才終於釐清，這段期間綠軍猛攻大群館議題，盼藉此影響侯友宜選情；柯文哲態度也始終曖昧，既說要花時間調閱公文資料、還沒有結果，卻又同時指侯遊走法律邊緣，就連大群館依法不必繳房屋稅，柯也公開批侯「很會鑽法律漏洞」。

如今柯文哲競選辦公室所在地的「小樹屋」被爆出違反土地使用分區，雖說柯辦只是承租空間並非業者，但柯文哲事發後自稱「受害人」，試問，既是違反同樣規範，也都不是出於「故意」，為什麼柯是受害人，侯卻變成遊走法律邊緣？且若如柯所說法令不合時宜，又為何把侯說成鑽法律漏洞，自己卻是無奈，如果這不叫做雙重標準，什麼叫做雙重標準？

科技、產業發展一日千里，台灣相關法規若有跟不上時代潮流的地方，主管機關應了解各方意見和執行難處，再予以修改；若是拿來當成政治操作工具，恐怕就會像現在的柯文哲一樣，先前抓他人小辮子，最後自己也被揪出違規，且在火燒到自己時裝無辜、責怪法令過時，這要如何贏得人民信任？

(中國時報)