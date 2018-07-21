獨派撒潑 蔣公銅像又被染紅

2018年07月21日 04:10 中國時報 陳鴻偉 、 季節 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

中正紀念堂遭潑漆事件簿

獨派團體20日至中正紀念堂內先向蔣公銅像潑漆後（左圖，法新社），堂外白色的丹陛也遭潑灑鮮紅油漆，工人們正討論如何善後清理（右圖，實習記者宋以安攝）。

獨派青年今年228紀念日在慈湖潑漆遭起訴，桃園地院昨首度開庭，他們卻在上午先前往中正紀念堂，朝大廳蔣公銅像丟擲紅色漆彈，還用台語高喊「去除中國威權、建立台灣共和！」引起參觀民眾不滿，警方隨即逮捕33歲李姓、37歲陳姓獨派人士，訊後依違反《社會秩序維護法》裁罰2000元。這也是中正紀念堂4年來第3次遭潑漆。

觀光客怨 不尊重別人

警方說，2人是獨派抗爭的熟面孔，包括世大運拿台獨旗鬧場、228數次燒國旗事件都曾參與，慈湖蔣公陵寢潑漆也是帶頭者。

警方表示，昨天上午9時許，李、陳2人現身中正紀念堂，喊口號後拿裝有紅色油漆的水桶，裡頭有數枚裝填顏料的雞蛋，朝蔣公銅像丟擲，最後再把整桶油漆潑到大廳外的階梯上。同行其他人則舉布條聲援。

陳、李舉動嚇到不少前往參觀的外國、大陸籍旅客，有人覺得有趣紛紛拍照，但也有民眾抱怨：「民進黨都執政了，現在還在怪誰？」、「這是觀光景點，不能尊重別人嗎？」館方則在意外發生後閉場清理，中正一警分局員警隨後到場逮捕2人。

2人做筆錄時，有統派人士前往警局嗆聲激動表示，「潑死人銅像有什麼意義」、「有種來找我們啊」！他們還強調，要跟幕後操弄的蔡丁貴叫陣，1個領18趴的台大教授，每天都想跟已往生的人叫陣，眾人憤怒表示，「再燒國旗看看」、「我們到時也會出手」！

統派嗆聲 警加派戒護

警方擔心眾人衝入派出所、或是想「堵」陳、李滋事，因此加派警力戒護，但眾人喊完口號後在20分鐘內離去。

獨派團體也在臉書FETN蠻番島嶼社發文，承認潑漆行為，強調「讓象徵受難者鮮血的紅漆，再次遍滿這個仍然坐落在中華民國統治權力核心的荒謬聖殿。」並稱下午要在桃園地院出庭時再表達立場。

國民黨發言人洪孟楷對此表達最嚴厲的譴責，要求蔡政府為無能保護古蹟、放縱政治意識形態份子撕裂族群，負起完全的責任。前主席洪秀柱批評獨派青年，既要台獨又不敢獨，一天到晚只會在台灣內部製造對立，假裝有人被壓迫。如果沒有蔣公，這些人今天還沒資格潑漆！

新黨青年軍王炳忠等批評，這就是從「太陽花」暴力攻占政府開的惡例，現在有司法為這些綠色打手護航，監察院又有專為綠營報仇的陳師孟坐鎮，他們才敢這樣有恃無恐、一犯再犯。

(中國時報)