新聞透視－獨派再三鬧事 當家的請正視

友善列印
中國時報

繼今年228，獨派青年到慈湖對故總統蔣中正靈柩潑紅漆後，昨日又到「中正紀念堂」故技重施；甚至無視司法，在法庭內拍照、滑手機，擾亂法庭秩序。其實，接連潑漆事件，已不是單純言論自由的表達。民進黨已兩度執政，任何行為都不能逾越法律界線，更不該當家鬧事，放縱自家人激化對立，讓社會幾無寧日。

民進黨從創黨到執政，呈現國人眼前，「打倒國民黨」就是唯一共識，並以此為號召，民進黨兩次執政的所做所為，尤以小英政府力推通過的《不當黨產條例》、《促進轉型正義條例》，大多數的國人都看得很清楚。

但轉型正義，應該是真相、包容跟原諒，不該是一直拿來挑釁、刺激族群對立；更不是只有「去蔣」，還有一再認定誰是加害者、誰是被害者，然後在雙方的傷口撒鹽，還重複的標籤化，根本無助化解社會對立、促進族群和諧，對台灣社會都不是件好事。

歷史就是歷史，任何人都不該用相異的主張、立場，去否定甚至破壞。潑漆抗議，固然可解釋成民主國家言論自由的一種表現，但任何形式的表現，都得在法律分際內，才是對言論自由的尊重與捍衛。

獨派青年接連潑漆，甚至侮辱亡者，不但超越法律紅線，更是嚴重違反國人的習俗，尤其嘴裡辱罵威權，卻不尊重法律，形成新霸權，政府不該視若無睹。

單純違法的事，自有法律解決，但涉及統獨意識型態，就不是法律能解，法辦潑漆容易，但司法介入後，問題還是無法圓滿解決。

常言政治事，政治解決。民進黨執政當家，不能獨厚獨派人士，更不能漠視甚或縱容非理性激進的對立行為，與蔣中正有關衍生的潑漆等不當問題，該如何解決，已不僅僅是司法範疇。小英政府責無旁貸的，在司法問題的同時，更要兼顧處理社會的傷痛和對立，安撫相異立場和族群的民眾，才是執政者應有的擔當。

(中國時報)

獨派撒潑 蔣公銅像又被染紅 中正紀念堂轉型草案 文化部年底…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。