新聞透視－獨派再三鬧事 當家的請正視

2018年07月21日 04:10 中國時報 王己由

繼今年228，獨派青年到慈湖對故總統蔣中正靈柩潑紅漆後，昨日又到「中正紀念堂」故技重施；甚至無視司法，在法庭內拍照、滑手機，擾亂法庭秩序。其實，接連潑漆事件，已不是單純言論自由的表達。民進黨已兩度執政，任何行為都不能逾越法律界線，更不該當家鬧事，放縱自家人激化對立，讓社會幾無寧日。

民進黨從創黨到執政，呈現國人眼前，「打倒國民黨」就是唯一共識，並以此為號召，民進黨兩次執政的所做所為，尤以小英政府力推通過的《不當黨產條例》、《促進轉型正義條例》，大多數的國人都看得很清楚。

但轉型正義，應該是真相、包容跟原諒，不該是一直拿來挑釁、刺激族群對立；更不是只有「去蔣」，還有一再認定誰是加害者、誰是被害者，然後在雙方的傷口撒鹽，還重複的標籤化，根本無助化解社會對立、促進族群和諧，對台灣社會都不是件好事。

歷史就是歷史，任何人都不該用相異的主張、立場，去否定甚至破壞。潑漆抗議，固然可解釋成民主國家言論自由的一種表現，但任何形式的表現，都得在法律分際內，才是對言論自由的尊重與捍衛。

獨派青年接連潑漆，甚至侮辱亡者，不但超越法律紅線，更是嚴重違反國人的習俗，尤其嘴裡辱罵威權，卻不尊重法律，形成新霸權，政府不該視若無睹。

單純違法的事，自有法律解決，但涉及統獨意識型態，就不是法律能解，法辦潑漆容易，但司法介入後，問題還是無法圓滿解決。

常言政治事，政治解決。民進黨執政當家，不能獨厚獨派人士，更不能漠視甚或縱容非理性激進的對立行為，與蔣中正有關衍生的潑漆等不當問題，該如何解決，已不僅僅是司法範疇。小英政府責無旁貸的，在司法問題的同時，更要兼顧處理社會的傷痛和對立，安撫相異立場和族群的民眾，才是執政者應有的擔當。

(中國時報)