中正紀念堂轉型草案 文化部年底提出

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中國時報
／台北報導

針對20日早上中正紀念堂主體堂的蔣公銅像、大廳多處遭獨派人士潑漆，中正紀念堂管理處緊急閉館一日清理銅像及遭汙損處；文化部表示，這樣的事件一再發生，是反映了各界對於轉型正義有急迫感，而《國立中正紀念堂管理處組織法》更是無形的銅像，為了不讓中正紀念堂再遭汙，必須從法律的修改著手。

行政院促進轉型正義委員會（促轉會）也強調，不能視為單一事件，而是因為台灣轉型正義的工程長期延宕，類似的事件才會一再發生。本次事件彰顯出台灣社會已經面臨關鍵時刻，必須嚴肅反省「威權象徵」的存在，共同思考如何清理「威權遺緒」，落實真正的自由民主。

文化部指出，故預計在年底前提出「中正紀念堂的轉型草案」，召開公聽會擴大公眾參與討論，並將草案提送至行政院審查，以完備法制程序；至於中正紀念堂的轉型草案是否將提搬遷，目前皆未有定案。

中正紀念堂昨因潑漆事件已閉館1日，至截稿前相關清潔工作尚在持續進行中，是否能順利開館仍未可知，而清潔工作乃至閉館造成的損失目前亦未能估算。

管理處指出過去類似的潑漆事件，汙損面積較小，多由館內清潔人員處理，唯此次受到波及的範圍較大，且有較高處的汙損，非館內清潔人員能夠處理，已委請專業清潔廠商處理，因此清潔費用應是較過去都來得高，但具體損失仍待整體評估。是否求償，以及求償金額多寡，預計將於22日對外發表聲明。

(中國時報)

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