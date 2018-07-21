一拍即合鄭貞茂接國發會副主委

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中國時報
／綜合報導

前國發會副主委邱俊榮因捷運站偷拍事件下台，政院昨核定由金管會副主委鄭貞茂接任，遺缺由中央大學財務金融系專任教授張傳章接任。政院同時核定財政部常務次長吳自心接任政務次長，遺缺由國庫署長阮清華升任。

政院特別說明，由於新任金管會政務副主委張傳章目前還在借調程序中，需待程序完備後才能正式上任。

國發會主委陳美伶在南投中興新村為「活化專案辦公室」揭牌時證實，將由鄭貞茂接任副主委，預計8月1日上任；陳美伶表示，鄭貞茂不僅對總體經濟很有研究，對銀行融資、投資都熟稔，這些經驗對督導國發基金是非常重要的條件。

陳美伶透露，近來與鄭互動，是他代表金管會來國發會開會，不論是發言、看法，都非常的務實，滿臉笑容與對工作投入的態度，令人印象深刻；她進一步表示，對於鄭貞茂接任副主委，無論是蔡英文總統、賴揆都非常滿意，加上本人又有意願，新人事是「一拍即合」。

鄭貞茂，台大經濟學系畢業、美國威斯康辛大學經濟碩士，曾任台灣經濟研究院助理研究員、台灣花旗銀行首席經濟學家、台灣金融研訓院院長，以及全國農業金庫股份有限公司總經理。

張傳章，政大經濟系學士、政大國際貿易所碩士、英國蘭卡斯特大學會計財務博士。曾任亞洲大學副校長、台灣財務金融學會常務理事、台灣財務工程學會常務監事、土地銀行監察人。

吳自心，政大財政研究所碩士、政大財稅學系學士。財政經歷完備，一路從財政部賦稅署科長當到常務次長，並曾任財政部賦稅署署長、台北市國稅局局長、台灣省北區國稅局局長、財政部主秘等要職。

阮清華，台大法律系學士、政大企管系學士，同樣是從財政部基層賦稅署專員做起，曾任財政部中區國稅局長、財政部主秘等職。

(中國時報)

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