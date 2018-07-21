立委遴選終審法官 司法院急刪

2018年07月21日 04:10 中國時報 林偉信 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

為建構金字塔訴訟制度，司法院計畫將終審法院法官精減為21人，並修法讓2名立法委員參與遴選法官，但遭質疑政治介入司法，且朝野立委也不領情，司法院開會後決定政策轉彎，刪除這項規定，希望杜絕紛爭讓草案順利通過立法，多數法官也對司法院「知錯能改」，給予肯定。

終審法院法官的任命方式風波不斷，司改國是會議原決議終審法官改為特任官後，由總統圈選後任命，沒有任期限制，只規定70歲後須停止審案，由於遭批評是「政治任命」，且蔡英文總統也反對，因此對選任方式變更。

去年4月24日國是會議又更改終審法官遴選方式，由司法院長提出應選名額2倍人選，交遴選委員會挑選後由總統任命，委員會成員包括立委、檢審辯、學者及公正人士，司法院在今年5月底據此修法通過，由行政院會銜送立法院審議。

但草案引發外界質疑，朝野立委態度保留，司法院前天再開院會，決定將「立委」加入遴選委員的規定刪除，改由考試院、法官、檢察官、律師、學者及社會公正人士之代表遴選終審法官，並計畫在2025年實施。

此外，針對監察院去年針對《黨產條例》聲請釋憲，監委仉桂美、劉德勳昨發布新聞稿，再度呼籲各憲法機關應尊重五權憲法，不宜逾越權力分立之界限，以善盡憲法忠誠義務，並確保憲法具有「最高規範性」功能。

監委指出，世界各國監察制度是以廣泛調查權行使作為監察工作之核心職權，並非僅為工具性權力，在我國五權憲法結構下，作為最高監察機關具有保障人權功能，與其他各權相較，明定於憲法第95條與第96條，具有特別意義。

監委表示，監察院行使調查權就「法令違憲審查權」之發動，並無產生糾正「立法院」之任何效果，自不會代替立法，侵害立法權，違反權力分立原則。

(中國時報)