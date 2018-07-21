錢進央北重劃區 票房夯

2018年07月21日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

新店央北重劃區國泰豐格建案接待中心。

新店央北重劃區國美中央新村建案接待中心。

新店央北重劃區全陽大璽建案接待中心。

「全陽大璽」強調央北最大基地面積（3019坪）、最高樓層案（25層樓）個案，且建物耐震系數高達0.28G。（創意家提供）

央北重劃區賞屋指南

雙北最夯推案區-新店央北重劃區

雙北最夯推案區—新店央北重劃區，坐擁公園綠地、交通機能佳下，吸引自住客、置產族進場買進，業者推案更一波強過一波，除「全陽大璽」、「國泰豐格」正式進場外，「波爾多2—樂菲莊園」、「國美中央新村」也在潛銷中，傳真董事長王明成指出，央北重案競出，接待中心一座座搭起，猶如萬國博覽會，每個建案各有特點，民眾可多比較，選擇心目中最佳好房。

好房博覽會照過來

財政部統計，新店居民平均收入位居新北之冠，「全陽大璽」專案林世偉指出，區內公教人員居多，對居住環境要求較新北其他地區高，為此多綠地、公園的央北重劃區，成為自住客與置產族購買新屋首選，以成交客層分析，新店區域客即占7成，其他則有自台北大安、信義、文山區的換屋客，也有中永和、板橋居民選則遷居央北。

高綠覆外，交通利多也是央北重劃區買氣夯的主因，「國泰豐格」專案指出，區內鄰近2處高速公路交流道，擁有捷運十四張站、小碧潭站，以及新北、環河、64號等3大快速道路，可謂四通八達。

自住置產換屋皆宜

品牌建商全力搶進下，競爭白熱化，各建商紛紛祭出各案特色，如「全陽大璽」強調是央北最大基地面積（3019坪）、最高樓層案（25層樓），而且建物耐震系數高達0.28G，另有限量2房66萬元、3房88萬元優惠付款方案。

「國泰豐格」強調國建品牌外，主打綠地公園、休閒舒適生活，除鄰近區內中央公園，且是區內最近新店陽光運動公園個案，距離僅2百多公尺，且為了方便住戶騎自行車健身，社區設有單車小棧，方便住戶停放。

品牌建商賣力拚搏

年初搶先登場一炮而紅的「波爾多」，一期熱賣，現僅剩個位戶數銷售下，乘勝追擊，祭出基地大於一期、約達1500坪，總銷高達110億的「波爾多2—樂菲莊園」潛銷，在區內大案主打25至50坪產品間，該案將坪數範圍拉大，擁有18至23坪房型，據了解，這也是目前看屋族詢問度最高的產品類型，除輕鬆付款方案外，距離捷運十四張站僅390公尺，也是該案重要賣點之一。

老牌豪宅建商國美建設推出的「國美中央新村」則是距離捷運小碧潭站最近個案，加上鄰近舊市區，生活機能便利，且正對重劃區帶狀公園，加上在建材上十分講究，業界人士透露，光是潛銷階段，便有國美鐵粉買進，已售出30餘戶。

(中國時報)