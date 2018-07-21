聰明買 比對都計圖、平面圖

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中國時報
／台北報導

想享有優質重劃區生活的購屋族，假日賞屋，放眼望去，印入眼簾的往往是廣大綠地、美輪美奐接待中心，心中充滿著美好生活願景，但專家提醒，重劃區許多公共建設、民間建案尚未興建完工，要避免入住後，現場狀況與原有想像差距太大，須先掌握關鍵資訊，從資料架構出未來環境「實景」。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，重劃區內挑屋除考量價格、建商口碑外，個案位置、棟距是否過窄，前面有無遮蔽物也是重要考量之一，建議可以透過都市計畫圖略窺一二。

「重劃區一開始看起來往往很開闊，但實際狀況要找出都市計畫圖，才能比對出真正房子價值！」房產專家鄭詩韋表示，像之前高雄有一豪宅案，建商主打公園第一排，現場也看起來，建案就在綠蔭盎然的公園旁，但其實公園為國小預定地，未來學校蓋起，公園就不見了。

另外「距離感」也很重要，建案往往主打距離捷運近，有的真很近，隔條馬路就到，但也有在廣告街道圖看起就在旁邊，其實要走上約1公里、10幾分鐘才會到。

有些接待中心不在建築基地上，這時就要找到確實基地位置，才能真實比對都計圖的環境。

對於講究風水的民眾，鄭詩韋建議，最好到隔壁建案拿平面圖比對一下，想買的住家有無對到隔壁建物屋角、棟沖。他解釋，所謂棟沖，即住家正對2棟建物間的狹窄空隙，自然狀況是平常會感到風很大，在風水學上則名為「天斬煞」，對身體健康、居住安寧會造成影響。若能注意這些細節，未來交屋時，比較不會衍生糾紛。

(中國時報)

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