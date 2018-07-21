夏日居家風情 涼感當道

2018年07月21日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

炎炎夏日，台灣近來氣溫、用電量屢創新高；HOLA特力和樂公關王思涵表示，居家生活只要花點心思，利用色彩心理學的原理，以靠枕、餐具或飾品點綴，再利用空間對流、將風扇擺放正確位置，不僅增添沁涼感，還能達到省電降溫的效果。

台灣多數家庭牆面以白色、米白色為主，王思涵表示，在營造涼感居家上是很好發揮，以不大動空間格局前提下，首先，藍、綠色調或圖騰，可帶出海洋風的水感、綠意的清新氣息，例如，淺藍色舒壓坐墊、靠枕，搭配綠葉圖騰餐具，輔以花草意象的木製相框或家飾品，都是極易發揮夏日沁涼風格的居家好物。

在臥室空間上，王思涵建議，視覺大片面積的寢具就是最好的發揮空間，中性調的藍、綠色營造視覺涼感，可替臥室帶來煥然一新的效果；此外，夏日居家布置點綴應儘量選用竹、木、麻、藤等淺色系原材質，能增添空間明亮舒爽度。

王思涵也分享生活小妙方，如善用玻璃或壓克力的穿透特性，在水杯、盤子上做透明造型的裝飾品，在光影折射下可呈現出海水般波光，讓人感受透心涼。

涼夏家電擺放也有學問；特力屋公關柳敦浩表示，除依據室內坪數選擇風扇呎吋外，擺在對的位置才能有效發揮風扇功能。舉例來說，客廳空間較大，冷氣常搭配風扇使用，風扇應放在冷氣正下方，才能加速送出冷空氣；若室外較涼，建議放窗前吹向室內吹。

(中國時報)