保溼眼藥水治過敏 沒這回事

醫師提醒，眼睛急性發作發癢時，可稍微點一點眼藥水來緩解，但若點太多次，反而會出現「反彈」，導致眼睛更癢更紅。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

市面上愈來愈多標榜「保溼」眼藥水，網路甚至謠傳這些眼藥水可「一兼二顧」，保溼兼治療過敏；尤其暑假來臨，更有民眾準備出國血拼各種眼藥水。食品藥物管理署闢謠專區針對此加強宣導：保溼類藥水治療過敏「效果有限」，且眼睛出現紅腫不適時，切勿自行購買眼藥水使用。

食藥署企科組科長江仟琦表示，一般標榜「保溼」的眼藥水或人工淚液，主要成分是水及增稠劑，透過延長水分停留在眼球的時間，來達到舒緩眼睛乾澀的作用，和治療或緩解眼睛過敏症狀沒有任何關聯。

眼睛紅腫 切勿自行用藥

江仟琦說，眼藥水也是藥品，應要經過醫師診斷或是藥師指示。另外現在進入旅遊旺季，民眾可能會從國外帶眼藥水，但眼睛出現紅腫等不適應時，還是要找醫師，切勿自行購買眼藥水。

三軍總醫院眼科主任呂大文稱，即使是保溼類的人工淚液，最好也選擇不含防腐劑成分的。這是因為保溼類的眼藥水或人工淚液，通常含有玻尿酸，不含防腐劑的人工淚液，長期使用不會有什麼問題，但若使用含防腐劑的，長期下來會刺激眼球表面，造成角膜上皮脫落，或容易發炎。　不少人使用眼藥水都有迷思，包含「以前用過有效的眼藥，這次一定會有效」、「只要能將紅眼變少就是有效」、「會刺激的眼藥，一定有問題」，都是錯誤觀念。

眼藥水含防腐劑 易發炎

台灣眼視光光學會理事長賴裕源表示，點了不舒服，不代表藥有問題，因人眼淚液弱鹼狀況約在PH值7.4，若人工淚液其液體稍酸性，就會覺得不舒服，但藥水通常在酸性下保存較穩定，每個人對酸鹼度都很敏感，若覺得酸刺眼，可試試更換其他廠牌。

至於眼藥水怎麼選？桃園敏盛眼科主任賴威廷表示，日本流行的去紅、清涼或是止癢等功效的人工淚液或眼藥水，都有短暫的滋潤效果，但對於需要長期使用者如乾眼症患者來說，應該毫無助益，建議還是選用不含防腐劑單支型人工淚液。

(中國時報)

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