眼藥水當保養品 阿嬤險失明

2018年07月21日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

一名70多歲的老奶奶眼壓已經飆到正常人的三、四倍才就醫，一向眼睛容易乾澀的她因為長期使用朋友的眼藥水積極「保養」，沒想到連續點了好幾個月卻引發白內障，醫師緊急開刀處理，才免於失明。

收治該名老奶奶的三軍總醫院眼科主任呂大文表示，奶奶原本眼睛沒有太大問題，因為好朋友眼疾就醫，拿到一款含有類固醇的眼藥水，用起來覺得很舒服，就當成保養品連續點了好幾個月，結果莫名其妙開始覺得眼睛脹痛，一檢查，眼壓已經飆到40mmHg（傳統上大於眼壓21mmHg就視為青光眼），引發了次發性的白內障。

呂大文表示，常常有民眾將眼藥水當成「保養品」，因為點後眼睛會立即得到保溼舒緩感，其中往往都含有類固醇成分，若是經年累月使用，輕則引發結膜炎，重則會導致次發性白內障。

另位20歲女大生，見到網路瘋傳一款可以使眼睛「黑白分明」的眼藥水，眼睛常布滿血絲的她心動不已，特地拜託赴日旅遊的好姊妹到藥妝店「掃貨」，並隨身攜帶，想到時就點一下。用了幾罐後，女大生眼睛出現異物感，且不時感到刺痛，把點藥的頻率增加卻未見好轉，因而求診。檢查後發現角膜已經潰瘍，如果沒有及時治療，後果不堪設想。

呂大文稱，有的人因為紅眼而愛用日本的眼藥水，但其含有血管收縮劑，剛點時一開始眼睛會變白，但過一陣子血管放鬆後，就會開始變紅，長期下來會導致慢性發炎，只要不點，眼睛就會發紅，已經是對藥水依賴成癮，建議立即停止使用，盡速就醫。

(中國時報)