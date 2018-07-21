雙向投資退燒 新南向失靈

2018年07月21日 04:10 中國時報 邱琮皓 ／台北報導 ／台北報導

經濟部投審會昨（20）日公布今年上半年僑外投資統計，各項數據都「縮水」，其中，新南向國家來台投資統計年減21.78％，對新南向國家投資也減少31.27％，顯示雙向互動降溫。

件數變多 金額卻大減

據經濟部統計，上半年核准新南向國家來台投資件數為301件，較去年同期增加14.89％，但投（增）資金額9,843萬美元，年減21.78％。

至於上半年對新南向國家投資件數為91件，較去年同期增加82％，但投（增）資金額14.78億美元，年減達31.27％。可以看出，新南向雙向投資金額都明顯衰退降溫。

對印越馬 仍大幅成長

不過，投審會對外界解讀新南向降溫，急於澄清強調，對印度、越南、馬來西亞的投資金額都還是大幅成長，特別是對印度投資金額成長比率高達12,661.63％，對越南、馬來西亞也分別有322.24％、294.63％的成長。

至於來台投資，投審會說，像泰國、印度、紐西蘭、菲律賓來台投資金額都比去年同期「成長很多」，特別是泰國來台投資成長率高達2,551.5％、最為驚人，而印度年增70.24％、紐西蘭46.74％、菲律賓也有31.2％。

投審會稱 7月會增加

此外，今年上半年僑外來台投資件數1,663件，較上年同期增加6.74％，但投（增）資金額30.3億美元，大減20.39％。投審會指出，金額減少主因去年5月份核准荷蘭商 MICRON TECHNOLOGY B.V.以約17.67億美元增資台灣美光半導體等較大投資案，去年基期較高。

投審會強調，整體僑外來台投資的件數還在成長，投資金額出現明顯下滑主因近期受理幾件重大僑外投資申請案，「要會的單位比較多、沒有辦法趕上這個月」，也因此預估7月核准僑外投（增）資金額可望成長。

僑外投資金額的五大業別分別是金融保險業、批發零售業、技術服務業、不動產、電子零組件製造，其中金融業的投資金額與去年相比，大幅成長384.77％。

(中國時報)