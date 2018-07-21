火上加油 川普邀普丁訪美

2018年07月21日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

儘管在16日舉行的「普普會」上，美國總統川普未能就俄方干預2016年美國大選一事質問俄羅斯總統普丁，引起國內輿論嘩然。但川普不為所動，還加碼演出，計畫邀請普丁於今秋訪問華府，舉行第二次峰會。

白宮新聞祕書桑德斯19日發推文稱，川普已指示國安顧問波頓發出邀請。普丁受邀訪美，肯定會被其視為外交上的一大勝利。普丁上次訪美是在2007年7月，時任總統小布希邀他前往布希家族位於緬因州的海濱別墅作客兩天。

川普邀普丁訪美的消息，出乎許多共和黨國會議員和白宮高官的意料，參議院民主黨領袖舒默抨擊這項邀請，表示「在我們了解赫爾辛基那兩個小時的會面究竟發生什麼事之前，總統不該再與普丁有一對一的互動。」

美國國家情報總監柯茨在出席一場安全論壇時，被主持人告知普丁受邀之事，也顯得在狀況外，只稱「這個安排很特別」。批評者則不免質疑，川普對普丁如此之友善，很可能真的被握有不利把柄。

川普16日與普丁於赫爾辛基舉行峰會後，在聯合記者會上表示，他相信普丁並未干預2016年美國選舉的說法。這番話遭到美國兩黨議員的同聲撻伐，後來川普多次作了澄清。

19日早上，川普推文稱，這次美俄峰會是「一大成功，只有真正的人民公敵—假新聞媒體不認同。」他寫道：「我期望我們的二度會晤，以便能開始落實一些我們討論過的許多事情，包括制止恐怖主義、以色列的安全、核擴散、網路攻擊、貿易、烏克蘭、中東和平、北韓，等等。」

另外，川普19日拒絕了普丁的「司法互助」提議。根據提議，若美方願意讓俄方調查人員盤問部分美國公民，包括前美國駐俄大使麥佛爾，俄方也會允許美方調查人員赴莫斯科，約談在干預大選案中被起訴的12名俄方軍情幹員。白宮官員一度表示正評估此議，但參議院19日罕見地一致通過決議，譴責這一想法。

(中國時報)