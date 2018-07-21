台青帶頭衝 引爆最強西進潮

2018年07月21日 04:10 中國時報 葉文義 、 陳政錄 ／專題報導 ／專題報導

今年2月底中共中央公布提供「同等待遇」《惠台31條》，上海、福建、浙江等地惠台措施隨後遍地開花，轉眼迎來第一個畢業季。行政院主計總處公布105年民眾赴海外工作人數，赴陸港澳占比超過5成，達40.7萬人，而《遠見》雜誌調查，18到29歲台灣年輕人有61.6％「會因惠台措施增加到大陸發展意願」，惠台政策對台灣人才磁吸力更強，台青赴陸意願將更大幅提升，預料今年將掀起最強西進就業創業潮。

大陸58集團6月底發布最新報告，本屆大陸高校畢業生實際月薪為6019元人民幣（約合新台幣2萬7923元）。台灣勞動部今年5月底薪資調查，2017年大學畢業社會新鮮人平均起薪2萬8446元，差距微小。

台生陳宏榮今年將從復旦大學經濟學院金融學研究所畢業，曾在上海的大陸券商研究所、外資風投機構實習，未來希望留在大陸工作。他坦言，若經濟成長幅度、市場體量有限，薪資也很難增加；年輕人選擇更有機會的地方就業發展，是正常現象，不必過度解讀。

陳宏榮認為，大陸惠台措施對創業的優惠政策較多，有很多執行細節仍需改善，建議想赴陸就業的台青，提升自身實力才是關鍵。

台灣薪資水準長期處於不合理低薪，越來越多台青選擇出走，而大陸就業市場薪資水準年年攀升，幾個大城市平均薪資早追上台灣，成為台青出走的熱門目標地點。兩岸薪資發展趨勢大不同，近年來，大陸已成為台青就業地的主要選項之一。

大陸人才招聘網站智聯招聘今年7月發布報告顯示，大陸37個主要城市平均招聘薪酬為7832元人民幣（約合新台幣3萬6000元），平均薪酬較上季上升2.7％，較去年同期上升6.2％。而台灣勞動部依勞工退休新制提繳估算平均工資為3萬7600元，服務業平均工資約3萬6100元。與大陸37個主要城市平均薪酬接近。

(中國時報)