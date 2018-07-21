習出訪中東及非洲

大陸國家主席習近平（中左）偕夫人彭麗媛（中左二）19日飛抵阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，進行國事訪問。阿拉伯聯合大公國副總統兼總理穆罕默德（中右）前往機場迎接。（法新社）

友善列印
中國時報
林勁傑、／綜合報導

大陸頻頻外交出擊，繼總理李克強訪歐，歐洲理事會主席圖斯克、歐盟委員會主席容克赴陸出席大陸歐盟領導人會晤後，大陸國家主席習近平19日起出訪中東及非洲5國，首站抵阿拉伯聯合大公國（阿聯）首都阿布達比，展開國事訪問，迄月底行程結束。中共高層年度北戴河會議也將開鑼。

陸媒評論稱，儘管歐洲不依賴美國，也不意味會向大陸靠攏。至於北戴河會議，預料陸美貿易戰將是重中之重。

距離上次大陸國家主席到訪阿聯，已是29年前的事，習近平專機昨抵阿聯領空時，阿聯空軍以超高規格12架戰機升空護航，給足面子，直到28日，習還要訪問塞內加爾、盧安達、南非，參加金磚國家會議後才返國。

河北秦皇島公安局通告，7月14日至8月19日，北戴河區實行交管，意味著北戴河會議應在此時段內召開。

多維新聞引述分析人士稱，北戴河會議通常圍繞最重大事件討論。陸美貿易戰、金融風險管控可能是此次會議主題。除陸美貿易戰陷僵局，中共19大時提出「三大攻堅戰」之一的防範化解重大風險事件，今年不斷發生，金融風險管控更擺在討論首位。新一屆「金穩委」成立後如何應對，高層未曾掉以輕心。

此外，今年適逢大陸改革開放40周年，如何繼續深化改革，也可望成為討論主題之一。

大陸國關學者鄧聿文於BBC中文網撰文指出，北京當局可能會在北戴河會議中討論如何定位陸美關係、美國究竟是競爭者還是敵人、大陸的戰略機遇期是否結束亦或仍可爭取、及外交政策要繼續目前模式還是收縮戰線等議題。

陸美貿易戰正酣，中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」昨發表評論稱，之前陸歐高層頻繁互訪，被外界視為大陸要「聯歐抗美」。然而，歐洲不依賴美國，並不意味在向大陸靠攏。歐洲現在策略是廣撒網，也與日本簽署經濟夥伴關係協定。「聯A抗B」只是理論上完美，大陸必須認識到，美歐的共性大於陸歐的共性，美國對歐盟態度的扭轉，很可能會使歐盟重新回到美國懷抱。

(中國時報)

台青帶頭衝 引爆最強西進潮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。