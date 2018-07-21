2018年07月21日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 林勁傑、／綜合報導

大陸頻頻外交出擊，繼總理李克強訪歐，歐洲理事會主席圖斯克、歐盟委員會主席容克赴陸出席大陸歐盟領導人會晤後，大陸國家主席習近平19日起出訪中東及非洲5國，首站抵阿拉伯聯合大公國（阿聯）首都阿布達比，展開國事訪問，迄月底行程結束。中共高層年度北戴河會議也將開鑼。

陸媒評論稱，儘管歐洲不依賴美國，也不意味會向大陸靠攏。至於北戴河會議，預料陸美貿易戰將是重中之重。

距離上次大陸國家主席到訪阿聯，已是29年前的事，習近平專機昨抵阿聯領空時，阿聯空軍以超高規格12架戰機升空護航，給足面子，直到28日，習還要訪問塞內加爾、盧安達、南非，參加金磚國家會議後才返國。

河北秦皇島公安局通告，7月14日至8月19日，北戴河區實行交管，意味著北戴河會議應在此時段內召開。

多維新聞引述分析人士稱，北戴河會議通常圍繞最重大事件討論。陸美貿易戰、金融風險管控可能是此次會議主題。除陸美貿易戰陷僵局，中共19大時提出「三大攻堅戰」之一的防範化解重大風險事件，今年不斷發生，金融風險管控更擺在討論首位。新一屆「金穩委」成立後如何應對，高層未曾掉以輕心。

此外，今年適逢大陸改革開放40周年，如何繼續深化改革，也可望成為討論主題之一。

大陸國關學者鄧聿文於BBC中文網撰文指出，北京當局可能會在北戴河會議中討論如何定位陸美關係、美國究竟是競爭者還是敵人、大陸的戰略機遇期是否結束亦或仍可爭取、及外交政策要繼續目前模式還是收縮戰線等議題。

陸美貿易戰正酣，中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」昨發表評論稱，之前陸歐高層頻繁互訪，被外界視為大陸要「聯歐抗美」。然而，歐洲不依賴美國，並不意味在向大陸靠攏。歐洲現在策略是廣撒網，也與日本簽署經濟夥伴關係協定。「聯A抗B」只是理論上完美，大陸必須認識到，美歐的共性大於陸歐的共性，美國對歐盟態度的扭轉，很可能會使歐盟重新回到美國懷抱。

(中國時報)