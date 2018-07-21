摩鐵內勒殺女友 載屍趴趴走

國道7隊埔里小隊20日在國道6號愛蘭交流道處理自小客車自撞護欄車禍，意外驚見後車廂藏有女屍。（民眾提供，翻攝行車記錄器）

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中國時報
／綜合報導
涉嫌殺害女友，準備棄屍滅證的莊姓嫌犯，遭警方押解至國道7隊進一步偵訊。（楊樹煌攝）

又見恐怖情人！從事殯葬業的莊姓男子，18日傍晚和李姓女友投宿台中汽車旅館，雙方因口角衝突，莊涉嫌以浴巾勒斃女友後，隔日再載屍投宿另間摩鐵。昨天中午，莊駕車準備棄屍，行經南投國道自撞護欄，被處理員警在車內起出1把長刀，並意外發現在後車廂藏1具女屍，整起凶殺案始曝光，莊坦承犯案，但否認預謀殺人棄屍。

案外案 車廂藏屍2天

警方指出，莊男昨駕駛黑色轎車在國道6號愛蘭交流道發生自撞車禍，警方原以為是他駕駛不慎自撞的單純事故，在匝道下方5公尺處找到人，先送往埔里基督教醫院救治，再將車拖吊回埔里小隊。

警方檢查車內時，發現1把30公分長刀，進一步搜尋有無毒品或槍械時，卻聞到刺鼻異味，打開後車廂赫然發現1具頸部有明顯勒痕的女屍，研判為凶殺案，趕緊通報採證，並請南投地檢署檢察官相驗，初步研判死亡至少1至2天。

警方查出，莊男住台中市，從事殯葬業，和死者30歲李姓女子為男女朋友關係，兩人交往大約5、6年。莊坦承，因與李女在台中市南區某汽車旅館發生激烈口角，憤而以浴室毛巾勒斃，見李女沒有氣息才鬆手，一直伴屍到天亮，再將屍體抬入後車廂。

命案地 2組房客入住

警方研判台中該間摩鐵為第一現場，據監視器畫面顯示，2人18日下午5時許一同登記入住，19日上午9時只見莊獨自駕車辦理退房，懷疑李女當時已遇害；莊載著女友屍體趴趴走，19日又投宿大里區另間摩鐵，20日又載往南投，準備到山區棄屍。

被逮後 腿軟否認預謀

警方昨前往台中南區該摩鐵採證時，房間已清掃完畢，且已有2組客人住過。房務人員表示，沒有聽見莊男房間有爭吵，也未發現房間內有異狀。

據了解，莊男被逮捕後相當沉默，走路一度腿軟，顯得相當不安，雖向警方供稱一時氣憤殺了女友，載著屍體很慌張，但絕非預謀殺人棄屍，才會一直把李女放在後車廂。至於車上為何有長刀，且對這兩天的行程供詞反覆，全案刻由檢警擴大偵辦。

(中國時報)

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