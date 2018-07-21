沙鹿合庫遭搶 3分鐘劫走121萬

2018年07月21日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

搶匪逃逸後影像曝光。（陳淑娥翻攝）

近年金融機構搶案

台中市沙鹿區20日驚傳銀行搶案！一名頭戴安全帽的男子持槍快步進入合作金庫後，即朝天花板先開1槍並大喊「搶劫！」隨後翻入櫃台內搜刮檯面上所有現金，得逞121萬元後，騎機車逃逸，過程不到3分鐘，警方根據監視器畫面已掌握歹徒特徵，全力緝捕中。

昨日上午10時許，頭戴粉紅色安全帽的蒙面男子，持槍進入位於沙鹿區沙田路的合作金庫，突然亮出手槍朝天花板開1槍，並大喊「搶劫！」銀行行員、保全人員聽到「砰」的聲響，見到歹徒有槍，全都嚇得不敢動，害怕的民眾紛紛奪門而出。

歹徒立刻從左邊低處櫃台翻入內側，迅速沿櫃台邊掃空桌面上所有現金，並裝入塑膠袋中，再從最右側櫃台跳出，得手後立即從鎮南路大門騎機車逃逸，銀行清點後確認遭搶121萬元現金。

一名勇敢男行員站在路邊持棒球棍等候，當歹徒騎上車剛起步時，不顧對方身上有槍，持棍猛打、企圖阻止，但歹徒仍忍痛加速逃跑，男行員還跑步追上去。目睹民眾說，歹徒被棍子打時，身上那一袋錢還差點掉下來。

警方指出，歹徒頭戴粉紅色半罩安全帽、脖子繫有蒙面式領巾，身穿深色上衣及藍色牛仔褲，得逞後火速騎乘遮住車牌的打檔機車，從鎮南路左轉沙田路往龍井、烏日方向逃逸，目前警方已鎖定特徵全力追緝。

附近民眾表示，男行員追出後，清水警方第一批警力約10秒鐘後即趕赴現場，行員馬上跳上巡邏機車展開警匪追逐，不料因面臨岔路，還是讓歹徒逃逸。

案發後警方組成專案小組，封鎖現場採證，合作金庫也拉下鐵門暫停營業，許多民眾圍在外面議論紛紛，一名女士說希望趕快抓到嫌犯，否則前往提領錢都會提心吊膽。

(中國時報)