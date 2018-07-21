景氣差 犯罪走回暴力老路

2018年07月21日 04:10 中國時報 林郁平

「什麼？拿槍搶銀行」台中昨發生今年首起銀行搶案，歹徒搶走121萬元後逃逸，讓不少員警相當訝異這年頭有人還會甘冒如此大的風險，鋌而走險，因為根據刑事局統計，金融機構搶案這幾年逐漸降低，尤其破案率幾乎是百分之百，搶到沒命花，甚至還面臨重罪，不如參加詐騙集團，被逮也不會判重刑。

警方表示，從2002年至2012年間，北市出現赫赫有名的「雨衣大盜」，共犯下7件運鈔車搶案，劫走5483萬元，並造成1名保全員死亡、8名保全員輕重傷，讓社會各界聞搶色變。後來王淵落網，證實犯下其中3起，才讓這股搶銀行歪風暫歇，爾後全國每年僅發生個位數的銀行搶案，且都偵破。

員警說，除了前年有多名精神異常嫌犯，或無業男子想吃牢飯，共犯下12起銀行搶案，創下近年來新高外，去年僅發生3起，今年也僅有1件，分析應是受到電信詐欺猖獗的影響，許多不法之徒轉而當起話務員或車手，賺錢又快又輕鬆。

除此之外，還會冒險充當國際運毒車手，所以時常傳出又有台嫌在海外落網。所以，有幫派分子不諱言地說：「甚麼年代了？誰還動刀動槍賺錢」。

只不過，目前在各國警方嚴打詐欺及毒品犯罪之下，已經有許多台嫌失業返鄉，這些如鯊魚般的犯罪份子，回來後重操舊業又被逮，警方憂心國內經濟若仍不見起色，難保歹徒不會走回傳統暴力犯罪的老路，或出現新的犯罪手法，正密切注意此一犯罪趨勢。

(中國時報)