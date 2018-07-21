徐國勇才說嘴 就被打臉

2018年07月21日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

新任內政部長徐國勇，上任後槍聲不斷，徐昨到刑事局聽取查獲504把空氣手槍案件的簡報，表示今年槍擊案比去年減少，查獲該批槍械對維護治安具有很大的指標，不料，話剛說完，台中就發生今年首宗持槍搶銀行，讓治安變得更好的宣示，轉眼間似乎又成為幹話一句。

徐國勇說，近期發生多起槍擊案，可能發生模仿效應，已要求治安機關壓制，提高見警率，而現在警察員額不足的狀況，提高見警率一定會影響員警的勤務工作，將與行政院及警政署討論增加員額，讓人快點補進來。

他說，治安是「安居」最重要環節，今年1至6月的槍擊案比去年同期減少8件，但治安只有往前進，必須更好。徐說完不到1小時，台中就發生銀行搶案，歹徒還開了1槍，讓警方很尷尬。

基隆關今年3月發現一批由偉剛科技公司製造、出口到德國的空氣槍，因板機瑕疵遭買家退運回台，但貨物品名跟出口報單不符，遂取樣送調查局鑑定，發現槍枝具有殺傷力，屬於管制物品，移請警方偵辦。

警方前天傳喚該公司魏姓負責人及承辦人到案說明，魏供稱，公司都有對產品進行檢驗，可能是依歐洲國家平均20度的氣溫檢測，但國內溫度較高，所以測出結果才會不同，並透露這批貨已讓公司損失約百萬元，基檢複訊後，將2人無保請回。

(中國時報)