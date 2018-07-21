愛犬從警 獲授階成榮譽巡佐

2018年07月21日 01:30 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣卓樂派出所「員警」王小胖，以警所為家，原本只是所內的看家狗，但因出勤表現優良，在各項宣導活動扮演稱職的親善大使角色，終於在從警4年後獲得分局長授階，成為正式狗警員，副所長王國說，這名屬下的表現可圈可點。

毛色黑亮的王小胖是已6歲的台灣高山犬，最喜歡的食物是雞脖子跟豬肉地瓜稀飯，從1歲多就跟著王國從警，現在體重50公斤，站起來約有160公分高，體格雖然壯碩但脾氣非常好，上翹捲曲的尾巴是牠的招牌，不僅小朋友常來一起玩耍，連進警局的犯嫌都很喜歡牠。

平易近人 連嫌犯都愛牠

王國說，只要有宣導活動，所內同仁就會為牠穿上專屬警犬制服，吸引民眾主動親近，搶著跟牠拍照，警方也就藉此遞上宣導單，還規定民眾，想合照前就得先念標語，成為拉近警民距離的祕密武器，去年還因宣導有功，將王小胖升官為「榮譽巡佐」。

王國表示，因為從小帶在身邊，王小胖個性也比較親人，牠出生後就跟著自己在派出所工作，調任過2個派出所，曾經有次領著心臟病發的七旬老翁到派出所求救，由警方即時呼叫救護車送醫保住一命，目前以宣導為主要職務。

賣萌模樣 拉近警民距離

王國打趣說，狗狗1歲相當於人類7歲，今年6歲的王小胖服務5年多，相當於35年，屬於相當資深的員警，他勉勵王小胖，升了榮譽巡佐後責任也更大了，要繼續為警政事務更加努力。

(中國時報)