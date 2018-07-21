愛犬從警 獲授階成榮譽巡佐

6歲的王小胖（左）體重50公斤，站起來約有160公分高，體格與主人王國（右）相當但脾氣非常好。（張祈翻攝）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

花蓮縣卓樂派出所「員警」王小胖，以警所為家，原本只是所內的看家狗，但因出勤表現優良，在各項宣導活動扮演稱職的親善大使角色，終於在從警4年後獲得分局長授階，成為正式狗警員，副所長王國說，這名屬下的表現可圈可點。

毛色黑亮的王小胖是已6歲的台灣高山犬，最喜歡的食物是雞脖子跟豬肉地瓜稀飯，從1歲多就跟著王國從警，現在體重50公斤，站起來約有160公分高，體格雖然壯碩但脾氣非常好，上翹捲曲的尾巴是牠的招牌，不僅小朋友常來一起玩耍，連進警局的犯嫌都很喜歡牠。

平易近人 連嫌犯都愛牠

王國說，只要有宣導活動，所內同仁就會為牠穿上專屬警犬制服，吸引民眾主動親近，搶著跟牠拍照，警方也就藉此遞上宣導單，還規定民眾，想合照前就得先念標語，成為拉近警民距離的祕密武器，去年還因宣導有功，將王小胖升官為「榮譽巡佐」。

王國表示，因為從小帶在身邊，王小胖個性也比較親人，牠出生後就跟著自己在派出所工作，調任過2個派出所，曾經有次領著心臟病發的七旬老翁到派出所求救，由警方即時呼叫救護車送醫保住一命，目前以宣導為主要職務。

賣萌模樣 拉近警民距離

王國打趣說，狗狗1歲相當於人類7歲，今年6歲的王小胖服務5年多，相當於35年，屬於相當資深的員警，他勉勵王小胖，升了榮譽巡佐後責任也更大了，要繼續為警政事務更加努力。

(中國時報)

來場夏日動次動 毛孩更健康

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。