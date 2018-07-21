來場夏日動次動 毛孩更健康

8月11日蘆洲區蘆堤寵物公園將舉辦「毛寶貝動次動」寵物運動會，有興趣的民眾都可以參加。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

炎炎夏日來臨，新北市動保處為促進寵物健康規畫一系列毛寶貝動健康活動，其中「毛寶貝動次動」寵物運動會將於8月11日在蘆洲區蘆堤寵物公園登場，邀請飼主帶著毛寶貝一起到寵物公園運動，鍛鍊寵物健康體魄，度過炎炎夏日。

系列活動包含「毛寶貝去七逃」、「毛寶貝瘦身go」及「毛寶貝動次動」運動會3大主題。動保處表示，現在民眾飼養寵物的觀念與以往不同，許多民眾將寵物視為生活中的伴侶，但是寵愛毛寶貝同時，寵物反而容易因吃太好、少運動而產生肥胖，造成糖尿病、心臟病等疾病。

未養寵物 亦可參加

因此，將於8月11日在蘆堤寵物公園舉辦「毛寶貝動次動」寵物運動會，希望藉由活動宣導正確寵物運動觀念，維持家中毛寶貝的健康，活動不限新北市民，只要有興趣民眾都可參加，未飼養寵物民眾亦可參加。

疫苗免費 還有好禮

動保處表示，活動當天帶著寵物參加各項趣味活動就有機會獲得郵政禮券及寵物福袋等好禮，另外，還有限量100劑的狂犬病疫苗及晶片免費注射、鐶銶警犬學校的訓犬教學表演節目及流浪動物免費認養、獸醫義診等。

動保處表示，藉由活動增進飼主與寵物間的感情，期望飼主們及毛寶貝有個健康的身體及快樂的共同記憶。另外歡迎家中沒飼養寵物的民眾「以認養代替購買」，讓毛寶貝有一個幸福的家。

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(中國時報)

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