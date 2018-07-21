竹監犬訓班 助收容人獲新生

2018年07月21日 01:30 中國時報 徐養齡 、 莊旻靜 、 甘嘉雯 ／綜合報導 ／綜合報導

「牛排」（右）很熱情，遇到別的狗兒總是愛打招呼。（甘嘉雯攝）

新竹監獄12年前為毒犯開辦「犬訓班」，藉由人狗互動，多年來再犯紀錄幾乎為零，教化功能卓越，讓曾經迷途過的少年仔，透過寵物的神奇力量，找回自己良善的一面。

人狗互動 挑戰重重關卡

犬訓班成員們雖是收容人身分，但面對長時間相處的訓練犬，展現出專業訓犬師的架式，狗兒一聽到口令，立刻豎起耳朵，卯起勁來衝上三角A字版障礙物，跳過1公尺高的圓圈，再快速衝過蹺蹺板，一氣呵成的特技令人不禁豎起大拇指。

因販毒案遭判刑的收容人阿福說，剛入獄時很恐慌，直到加入犬訓班，遇上身世更坎坷的受虐犬喬巴，人狗間從當初的青澀、恐懼，一路通過重重訓練關卡，挑戰自我極限，如今培養出絕佳默契及耐心，「是牠徹底改變了我！」

退休夫妻 飼養浪浪作伴

「我們一起當老來伴！」已經從工作崗位退休的陳東明、張淑芬夫妻，有日傍晚散步時，在河畔發現1隻病弱的柴犬，2人善心大發的送醫，竟發現狗狗聲帶遭割，疑似是被繁殖場棄養的名種犬，因此決定留下柴犬，一起當作老來伴。

英國鬥牛犬「牛排」長得非常可愛，個性也很活潑，喜歡到處交朋友，不過其他狗狗會被牠的熱情嚇到，甚至曾有一隻黃金獵犬嚇到「花容失色」，主人舒馬克說，「牛排」沒有惡意，牠只是想要親親同伴示好。

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(中國時報)