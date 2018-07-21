伯恩山犬 彰縣議會狗守衛

2018年07月21日 01:30 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議長謝典霖飼養1隻大型伯恩山犬「米修」，體型雖大、卻聰慧靈敏、十分溫馴親人，活潑又好動，飼養1年多來，已成為議會員工人見人愛的人氣新寵兒。

謝典霖表示，前年率議會同仁至花蓮縣進行全國議會議長盃桌球賽，某天晚上大夥烤肉聯誼時，發現花蓮縣議長賴進坤家中飼養了1隻伯恩山犬，模樣十分聰明、討喜。回想起兒時看的卡通「小甜甜」、「花仙子」，裏頭就有伯恩山犬，讓他興起養狗的念頭。

體型大 溫馴有靈性

去年6月花蓮縣議會來訪彰化，專程帶了10個月大的「米修」送給他，精力充沛、活潑好動，又十分有靈性，很能正確判讀指令；平時很溫馴，但叫起來的聲量也頗為驚人。

議會周邊散步兼巡邏

謝典霖說，去年秋冬時常在傍晚從議會一路跑步上八卦山體育館，都不忘帶上米修，人、狗一起作伴運動、健身，米修體重已從42公斤增加至50公斤；因伯恩山犬毛髮太長、厚重，無法忍受台灣溼熱氣候，春天後只能乖乖待在室內冷氣房中。

原本米修天天跟著通勤到議會上班，機靈又不怕生，議會同仁都非常喜歡與牠親近、互動玩耍，最後索性養在議會，每天傍晚米修都在議會周邊運動散步兼巡邏，也成為議會最受歡迎的人氣狗守衛。

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(中國時報)