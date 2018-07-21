港坪國小養羊 當學童寵物

許春芳為港坪國小照顧羊，習慣被叫「羊爸爸」。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市港坪國小有個「港坪牧場」，是羊咩咩的家，養著10餘隻羊，是全校學生的寵物，志工團長許春芳從事動物檢疫稽查工作，喜歡與動物為伍，他把羊帶進校園飼養，學校藉此結合生命教育課程，潛移默化小朋友愛護動物的觀念。

港坪牧場 繁衍小羊

許春芳擔任防疫檢驗局雲嘉南區動物檢疫稽查員，求學時就喜歡與動物為伍，7年前，他擔任港坪國小家長會副會長，因緣際會送羊給學校，在校園角落整地、利用廢棄豬舍的建材搭建羊舍，打造「港坪牧場」並養了「巧克力」、「牛奶糖」、「黑糖」等羊，繁衍出小羊。

許春芳即使工作繁忙，但一定抽空到學校照顧羊群，把羊群「放風」到草地上自由奔走、吃草，有羊忘了回籠，蹺家走失，聽到他的呼叫聲，循聲回家，他牧羊有一套，小朋友都叫他「羊爸爸」。

許春芳配合學校設計生命教育課程，小朋友在品操、學業表現良好或有進步，就讓小朋友體驗牽小羊吃母羊的奶、參觀母羊生產過程，學生君君功課成績在班上屬中等，為了有機會親手餵羊奶，考試成績突飛猛進，名列前茅。

日本友校 大開眼界

校長黃金木說，學校培訓小朋友當導覽志工也融入養羊的生命教育，與日本兵庫縣平莊小學視訊交流時，小朋友說英語介紹羊與學校的故事，讓日本友校師生大開眼界，直呼好有趣。

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(中國時報)

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