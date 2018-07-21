就愛牠呆又萌 雙胞胎戀蜥蜴

2018年07月21日 01:30 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

因著家人的喜好，年僅8歲的雙胞胎游琇茜、游琇鈞自從有記憶以來，就與珍奇異獸常伴左右，尤其特殊的蜥蜴品種，包括猴尾蜥蜴、藍舌蜥蜴更是2人的兒時玩伴，比例怪異的呆萌模樣，多數人嚇得不敢靠近，但她們可是愛極了！

猴尾蜥蜴 吃素的哦

屬於索羅門群島特有種的猴尾蜥蜴，是已知現存最大的石龍子，完全的素食主義者、主要吃果實及植物，因為是樹棲生物，所以有著強而有力的尾巴，讓牠們可以在樹枝間安全攀爬；但大量伐林使得棲地遭受嚴重破壞，數量也越來越少。

前幾年台灣合法進口數對，其中一對順利被家人取得，順勢成為姊妹的寵物；另外有隻藍舌蜥蜴，肥短身材、不像一般石龍子瘦長模樣，稀有的身體比例原則，顯得特別滑稽，2人將牠取名叫「屁屁」。

藍舌蜥蜴 肥短滑稽

游琇茜說，每天下課回家第一件事就是找牠們說話，因為蜥蜴指甲很長，可以感覺尖尖觸感，就像是在跟自己互動；游琇鈞也趕緊搶話說，每次摸牠的頭、眼睛就閉起來，感覺很享受。

學校自然課老師曾要求帶寵物到校與同學分享，大家帶魚、帶狗，就只有她帶得最「特別」，游琇茜一臉狐疑的說，不知道大家為什麼不敢靠近，「牠明明很可愛啊！」童言童語模樣讓一旁大人不禁莞爾一笑。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)