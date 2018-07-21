黑熊寶寶出沒 南安瀑布暫封閉

2018年07月21日 01:30 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮卓溪鄉南安瀑布步道，出現黑熊寶寶落單樹林，林務局花蓮林區管理處上周陸續接獲民眾反映，有小黑熊趴趴走，甚至翻垃圾桶，經林管處派員監測，推估母熊可能也在附近，為讓母子順利團聚，南安瀑布步道即日起封閉，確認熊蹤安全無慮後再開放。

林管處副處長李政賢指出，玉山國家公園及其鄰近地區是台灣黑熊重要棲息地，長年設置自動照相機監測、民眾目擊通報皆會記錄，據玉管處研究資料顯示，每年春、夏兩季，台灣黑熊會向下到低海拔的範圍活動，其中包括海拔100、200公尺的南安瀑布。

上周起目擊小黑熊的傳聞不斷，黑熊媽媽黃秀美老師正好與獸醫朋友走訪步道，見台灣黑熊幼熊受困樹上，解救後經簡單檢測便放回林中，推估小幼熊約4個月大，體重5、6公斤，健康狀況良好是充滿活力的小熊。

林管處技士林青樺說，經2星期監測，無法確定落單小熊是否為同一隻，也不能確認母熊是否還在附近，但有民眾多次目擊小熊撿拾垃圾，推測可能是逗留在現場的原因，最終決定暫時關閉步道，待小熊離開後再開放。

此外，林管處正進行嚴密監測，清晨及傍晚分別派員至步道觀察黑熊狀況，林青樺呼籲，民眾若遇見野生黑熊，切勿任意觸碰、騷擾及餵食，應盡快離開現場，把空間還給黑熊，雖然民眾闖入封閉步道沒有罰則，但若騷擾黑熊，則可依《野生動物保育法》處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬至30萬元以下罰金。

(中國時報)