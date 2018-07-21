牠也是家人 校園生命教育報名開跑

2018年07月21日 01:30 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市動保處校園生命教育巡迴課程報名開跑，動保處指出，上半年度有10場生命教育課程，邀請生命教育志工講師陳怡均、郭神堯，「客製化」課程，宣導動物不僅是生命，更是我們的家人。

動保處長陳淵泉說，2012年10月起動保處教育局合作，進入中小學校園推廣愛護動物教育講座，每年都有超過40間學校及1萬名以上的學童接受生命教育推廣，截至今年6月總場次達520場，共有13萬7691名學童受到動保生命教育的啟發。

陳淵泉說，學童和青少年正是好奇心最旺盛，學習能力最好的階段，即早認識動物保護相關知識，啟發他們關懷動物愛心、尊重生命。

課程內容先以投影片及觀看卡通的方式引起同學的興趣，融入動物保護基礎法令介紹，學習珍愛生命教育，尊重動物福祉，將「以認養代替購買」、「愛牠不棄養」及「給牠一個身分證」的理念透過輕鬆遊戲及互動問答方式加深同學觀念及印象。

動保處表示，愛護動物生命教育除了認養代替購買，更要告訴同學，毛寶貝是生命，也是家中的一份子，毛寶貝不該被當成禮物贈與。

陳淵泉說，新北市各動物之家開放給各界人士或老師帶著小朋友實地參訪，身歷其境了解毛寶貝及照護貓狗的小技巧，未來有機會遇到需要照護的毛寶貝，就可以正確照顧他們。

(中國時報)