臨登工廠 逐步輔導合法

2018年07月21日 01:30 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

違章工廠議題棘手，臨登工廠期限也將屆滿，彰化縣政府駛出「彰化縣臨時工廠登記及輔導合法化說明會」列車，20日舉辦工商企業會議說明，行政院政務委員張景森出席時表示，正召集相關部會研議修正《工廠輔導法》，新的工廠絕不能再蓋在農地，工廠密集區會變更。

彰化縣長魏明谷表示，為了經濟和安定社會，彰化縣輔導工廠合法化，第1個優先是列特定區，彰化縣有32個特定區，通過22個，全台灣第1個成功案例是欣大園藝；第2個優先是未來透過興辦都市計畫，頂番婆擴大都市計畫800公頃，讓彰化縣做其他縣市的示範。

張景森強調，輔導合法化有但書，工廠必須是2016年5月20日前設立，且低汙染、未逃漏稅、不影響公安。至於水五金工廠問題已有大致方向，首先不能在農地上蓋新工廠，必須要到工業區蓋；再者，蔡英文總統就任前產生的違章工廠，算是歷史共業，臨登工廠80％都是土地使用的地目問題，會逐步輔導合法。

張景森也請廠商放心，工廠分布較零散的地區，工廠輔導法的修法方向是輔導合法化經營，只要有心在台灣投資經營的廠商，政府會面對問題、解決問題。彰化縣建設處表示，縣府也啟動動產業群聚現況調查和工廠現地訪查作業，聽取業者心聲，作為國土規畫參考的基礎。

(中國時報)